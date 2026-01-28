Свят

"Ще деескалираме малко": Тръмп и проблемът му с Минесота

В лагера на Доналд Тръмп най-радикалната фракция гледа на имиграционните операции като на жизненоважни

28 януари 2026, 16:47
"Ще деескалираме малко": Тръмп и проблемът му с Минесота
Източник: БТА/АР

В лагера на Доналд Тръмп най-радикалната фракция гледа на имиграционните операции като на жизненоважни. Фактът, че президентът отстъпва от твърдата позиция за Минесота е проблем за тях, съобщи Deutsche Welle.

Американският президент Доналд Тръмп започна да противоречи на други представители на администрацията по отношение на убийството на 37-годишния Алекс Прети в Минеаполис. На журналистически въпрос дали смята, че той бил "убиец”, Тръмп отговори, че не мисли така и смъртта му била "просто много лош инцидент”, който трябва да се разследва. "Ще деескалираме малко”, каза Тръмп пред "Фокс Нюз”, без да уточнява какво има предвид.

Заместник-началникът на кабинета на американския президент Стивън Милър написа в социалните мрежи, че Алекс Прети бил "убиец”, който се опитал да убие федералните агенти. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс сподели това мнение на Милър. Министърката на националната сигурност Кристи Ноем също направи подобни коментари.

Неизпълнени насоки и нито дума за оръжието на Прети

Сега Стивън Милър започва също да прави крачки назад, след като беше толкова убеден в думите си в последните дни. Информационната агенция "Франс прес” съобщава, че съветникът на Тръмп вече говорел за потенциални грешки, допуснати от федералните агенти в Минесота. Белият дом е изпратил насоки на силите за сигурност, които участват в операцията в щата. Те включват препоръка да се изгради "физическа бариера” между агентите и хората, които те наричат "търсещи проблеми”. Сега Вашингтон проучва защо тези насоки не са спазвани, пише АРД.

В същото време американски медии публикуваха информация за първи доклад от разследването на убийството на Алекс Прети на 24 януари. В него се казва, че двама агенти са стреляли по мъжа и изобщо не се споменава неговото оръжие, с което представителите на администрацията твърдяха, че той заплашвал агентите.

Назначеният за командир на граничната служба и агентите на ICE Грегъри Бовино вече беше изтеглен от Минеаполис и американското издание "Атлантик” съобщава, че се очаква той да бъде пенсиониран скоро. Демократите в Конгреса, както и някои републиканци, искат министърката на националната сигурност Кристи Ноем също да понесе последствия за агресивната кампания в Минесота.

Проблем за най-радикалната фракция на движението на Тръмп

Представителите на националните консерватори в лагера на американския президент - каквито са както Стивън Милър, така и Джей Ди Ванс, понасят сериозно поражение с този обрат в посланията на Тръмп. Националните консерватори вярват, че американският либерализъм не може да бъде преодолян чрез обичайни политически методи като компромис, пише "Атлантик”. Националните консерватори също така твърдят, че имиграцията представлява смъртоносна заплаха за Съединените щати , а левите политици в Америка са "врагът отвътре”. Тези две направления на мислене са взаимосвързани - националните консерватори считат имиграцията за оръжие, което левицата използва съзнателно, за да установи трайна власт чрез манипулиране на изборите и създаване на зависимост от правителството - процес, който може да бъде преодолян само чрез жестоки операции като тази в Минеаполис.

Причината американският президент все пак да отстъпи след сериозния отзвук на убийството на Алекс Прети в Минесота е, че макар Тръмп да се вслушва в националните консерватори, той няма дълбоки познания за техните теории, нито се интересува чак толкова, пише "Атлантик”. Президентът на САЩ на първо място не понася критики и счита всеки процес, който го поставя в неудобно положение, включително критични новини, каквито изобилстват в последните дни , за сериозен проблем.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
