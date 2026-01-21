България

Оставиха под домашен арест обвинената за убийството на Пейо Пеев

От прокуратурата отправиха искане занапред Габриела Славова да предоставя доказателства, когато излиза

21 януари 2026, 21:23
Източник: БТА

С офийският градски съд не уважи искането на прокуратурата за изменяне на мярката за неотклонение ,,домашен арест" с по-тежката - ,,задържане под стража", на обвиняемата за убийството на Пейо Пеев Габриела Славова. Бяха изслушани вещи лица и бе разпитан един свидетел. 

Припомняме, че през януари 2024 г., градският съд  пусна под домашен арест Пеева, а остави в ареста майка ѝ Красимира Трифонова. Причината за смъртта на Пеев е удушаване, съобщиха разследващите тогава и казаха, че автомобилът с тялото на убития е бил открит опожарен в гориста местност, в района на Витоша, по пътя за хижа „Алеко“.

От прокуратурата отправиха искане занапред Габриела Славова да предоставя доказателства, когато излиза навън, след позволение от съда, за това, че е била там, където е заявила. Обвинението поиска да бъдат представени доказателства, че излизанията ѝ досега са били по медицински причини, както е посочила обвиняемата като аргумент за много от тях. 

Има опасност, като кандидатства за работа в чуждестранни фирми, обвиняемата Славова да се укрие в чужбина, каза частен обвинител. Той изтъкна, че това напускане на пределите на държавата е улеснено от липсата на контрол на границите със страните в Шенген и допълни, че да получи присъда може да бъде мотивиращ фактор за нея да избяга от наказателна отговорност. 

Бяха установени отрицателни характеристични данни за Пеева, каза още частният обвинител. Според показания на Велико Минков, мъжът, от когото Габриела Славова има второ дете, тя е удряла шамари на детето си, а убития Пеев е изнудвала за пари, за да му позволи да вижда детето си. ,,Има социален доклад, с проведено интервю с детето. То е споделило, че майка му го е биела, когато прави бели и когато живеели в Бургас", каза обвинителят. Той допълни, че излизанията ѝ навън зачестяват, въпреки че би трябвало да бъде под домашен арест и отбеляза, че е възможно посещенията ѝ при лекар да не са реални. 

Габриела Славова ще бъде преместена в ареста, майка ѝ: Невинни сме

Адвокатите подчертаха, че Габриела Славова не е нарушила наложената мярка „домашен арест“ и се явява на всички заседания. Мярката може да се утежни само при неизпълнение, каквото няма, посочи адвокатът ѝ. Той добави, че фирмата, за която Славова кандидатства е българска, а не чуждестранна и че твърдението на един свидетел не е достатъчно, за да се приема като факт, който да измени обстоятелствата по делото.

Вещото лице Горан Червеняшки, изготвил биологичната експертиза, каза, че реакцията, показваща наличието на кръв, е слабо положителна. Не съм продължил с изследване на материала, защото останалото количество е толкова малко, че няма как да стигне за идентификация, а също и за да не го унищожим. След зададен му от адвоката на Славова въпрос относно биологичната принадлежност на кръвта, вещото лице отговори, че не може да се определи. Пробата е на топлокръвно животно, включително и човек, допълни той. Специалистът обясни също, че е възможно да е имало повече кръв, ако е била по предмети, които не са иззети и са изпаднали от автомобила, в който е станало убийството, но е невъзможно да бъде изтрита или измита от обектите.

Петър Маринов и Михаела Димитрова, изготвили Съдебно-психиатрична експертиза, казаха, че и за двете обвиняеми не са налични данни, които да потвърдят, че имат личностно разстройство или че са били невменяеми по време на извършване на убийството. За Красимира Трифонова вещите лица отрекоха връзката между здравословните ѝ проблеми и влиянието им върху съзнанието ѝ. Михаела Димитрова каза, че е изготвила стандартен тест с около 500 въпроса, но тъй като Трифонова не е искала да съдейства за довършването му, ѝ е дала съкратен вариант, но с еднаква методика като първия. Надеждността на теста може да бъде поставена под въпрос заради това, че Красимира отказа да го довърши, каза Димитрова.

Като свидетел по делото беше разпитан Йолмаз Калибриян, който е помагал на двете обвиняеми с ремонта на апартамента им. Той разказа, че Красимира Трифонова е критикувала пред него убития Пейо Пеев за това, че не е давал пари за издръжката на детето им с Габриела, както и че се е случвало да повишава тон.

Адвокатът на Габриела Славова попита вещите лица дали е възможно, след раждане, тя да е "отключила" психически проблем, а Петър Маринов отговори, че данни за следродилна депресия или психоза не са открити, нито са докладвани от самата обвиняема. 

Източник: БТА, Александра Крумова    
Всичко от днес

