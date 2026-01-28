М инистърът на финансите на САЩ Скот Бесент изрази разочарование от търговското споразумение между ЕС с Индия. Бесент заяви, че ЕС се е отказал от санкции, свързани с Русия.

Европейците „трябва да правят това, което е най-добро за самите тях“, заяви финансовият министър пред Си Ен Би Си, когато беше попитан за договореното на 27 януари споразумение между ЕС и Индия.

„Но ще ви кажа… намирам европейците за много разочароващи, защото именно те са на първа линия във войната между Украйна и Русия“, добави той.

Индия купува санкциониран руски петрол, каза Бесент, и „познайте кой купуваше рафинираните продукти? Европейците. Така че европейците финансират войната срещу самите себе си“.

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнителни мита върху Индия през август заради покупките ѝ на руски петрол, Бесент каза, че Европа не е искала да се присъедини.

„И се оказва, че това е било, защото са искали да сключат това търговско споразумение“, добави Бесент.

Договаряно в продължение на десетилетия, споразумението предвижда намаляване или премахване на митата за по-голямата част от европейския износ, наред с множество други разпоредби от двете страни.

„Така че всеки път, когато чуете европеец да говори за значението на украинския народ, помнете, че те поставиха търговията пред украинския народ“, заяви Бесент.