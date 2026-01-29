Любопитно

Колко часа можете да играете видеоигри, преди това да навреди на здравето ви?

Защо регулаторът казва „Баланс, а не забрана“ за игрите

29 януари 2026, 08:04
Колко часа можете да играете видеоигри, преди това да навреди на здравето ви?
Източник: iStock

К онтролерът ви е зареден, закуските ви са подредени и „само още една игра“ се превръща в три часа по-късно, но обрат в сюжета, който геймърите не са очаквали, официално влезе в чата. Нова вълна от изследвания определя кога игрите преминават от безобидно забавление до тихо нарушаване на съня, диетата и талията ви. Не, не става въпрос за спиране на игрите, а за това да знаете кога да излезете.

В епоха, когато видеоигрите са основна част от живота на милиони млади хора по целия свят, ново научно проучване показва, че има праг, при който игрите престават да бъдат безобидно забавление и започват да влияят на тялото и навиците ви, и той е изненадващо ясно определен. Изследователи от университета Къртин в Австралия установиха, че веднъж седмично, когато времето за игри надхвърли около 10 часа, започват да се появяват измерими промени в диетата, качеството на съня и телесното тегло, дори след отчитане на упражненията и стреса.

Публикувано в списание „Nutrition“ през януари 2026 г., изследването е анкетирало над 300 студенти и ги е разделило на три категории въз основа на това колко играят седмично:

  • Ниско ниво на игра (0–5 часа)
  • Умерени играчи (5–10 часа)
  • Геймъри с висок рейтинг (10+ часа)

До 10 часа нямаше съществени разлики в качеството на храненето, моделите на сън или средния индекс на телесна маса (ИТМ), но след като времето за игра надхвърли тази граница, картината се промени рязко.

Играчите в групата с висок процент на игра показват спад в качеството на храненето, по-лош сън и по-висок ИТМ, със среден ИТМ в диапазона на наднормено тегло (~26,3) в сравнение със средните стойности за здрави хора в по-ниските групи (~22,2–22,8).

Защо регулаторът казва „Баланс, а не забрана“ за игрите

Професор Марио Сиерво, който ръководеше проучването в Училището за здраве на населението „Къртин“, подчерта, че проблемът не е в самите игри, а по-скоро в количеството време, посветено на тях. „Това, което се открои, беше, че учениците, които играят до 10 часа седмично, изглеждаха много сходни по отношение на диета, сън и телесно тегло. Истинските разлики се появиха при тези, които играят повече от 10 часа седмично.“

Изследователите установиха, че всеки допълнителен час игри е свързан с лек спад в качеството на храненето, дори когато се вземат предвид физическата активност и стресът, което предполага, че повече време, прекарано в игри, често измества по-здравословните навици като редовно хранене или правилна почивка. Въпреки че проучването не доказва, че игрите директно причиняват тези здравословни проблеми, разкритите от него модели предизвикаха дискусия сред родители, преподаватели и млади хора за това как най-добре да се наслаждават на игрите, без да жертват благосъстоянието си.

Какво се случва зад екраните на игрите

Експертите казват, че 10-часовата граница е важна, защото играенето на игри често е заседнала дейност, която може да измести други важни поведения. Продължителните игрални сесии обикновено водят до:

  • Намалено качество на съня - Геймърите, които са играли над 10 часа, съобщават за по-кратък и некачествен сън в сравнение с връстниците си, които го използват по-рядко.
  • Задръжте диетата на заден план - Хапването на леки закуски по време на игра, пропускането на хранения или изборът на полуфабрикати са модели, свързани с по-интензивното играене.
  • Влияние върху телесното тегло - По-тежките геймъри в проучването са имали среден ИТМ над здравословните норми.

В свързани изследвания, учените са установили също, че непрекъснатите игрови сесии от само три часа или повече могат да увеличат риска от физически проблеми като напрежение в очите и дискомфорт във врата или гърба, независимо от общия брой часове игра седмично. Това е напомняне, че начинът, по който играете, може да има значение, както и колко играете.

Умерената игра все още е здравословна (предимно)

Важно е да се отбележи, че новото изследване показва, че умереното играене от около пет до десет часа седмично не показва същите негативни асоциации, наблюдавани при по-интензивната игра. На това ниво диетите, моделите на сън и телесното тегло на младите играчи са почти неразличими от тези, които почти не са играли.

Това подкрепя нарастващото мнение сред поведенческите учени, че балансът е ключов: структурираната игра, съчетана с физическа активност, редовно хранене и адекватен сън, е по-вероятно да подпомогне цялостното здраве, отколкото някоя от крайностите (много малко или много високо време за игра). Предишни проучвания разширяват картината върху игрите и благосъстоянието. Изследване от Университета на Куинсланд свързва сесии от три или повече часа в един период с физически симптоми като умора на очите и мускулно-скелетна болка (китка, гръб и врата), независимо от общия брой часове седмично.

Някои доклади свързват прекомерното време пред екрана за развлечение в по-широк смисъл с метаболитни и сърдечно-съдови рискове при младите хора, като например високо кръвно налягане или промени в холестерола, което подсилва идеята, че времето, прекарано в заседнал живот, е времето, прекарано без движение. Други изследвания подчертават, че качеството на играта (как игрите се вписват в живота на човек) може да е по-силен предсказващ фактор за психичното благополучие, отколкото самото броене на часовете.

Взети заедно, тези открития рисуват нюансирана картина: видеоигрите не са сами по себе си лоши, но прекалено многото им играене, особено без редовни почивки и здравословни навици, може да започне да ерозира определени аспекти на физическото здраве.

Какво могат да направят геймърите, за да останат здрави

Ако обичате игрите, но не искате те да ви отнемат време, експертите съветват:

  • Задайте седмични ограничения: Стремете се към под 10 часа седмично, ако е възможно, тъй като това е мястото, където рисковете за здравето започват да се увеличават.
  • Правете чести почивки: Изправяйте се, разтягайте се или се разхождайте на всеки час, за да намалите напрежението и да останете по-активни.
  • Следете режима си на сън: Избягвайте късните нощни сесии, които прекъсват необходимата почивка, тъй като добрият сън е тясно свързан с диетата и метаболитното здраве.
  • Комбинирайте дейности: Комбинирайте игри с упражнения, хобита и социално време, за да осигурите балансиран начин на живот.

Това ново изследване ясно показва едно нещо - самите видеоигри не убиват здравето ви, важно е колко играете. До около 10 часа седмично изглежда като цяло безвредно за диетата, съня и телесния състав на младите хора. След като преминете този праг обаче, започват да се появяват измерими негативни тенденции, които предполагат, че е време да направите пауза, да се разтегнете и може би да се отдръпнете за малко.

Източник: Times of India    
Видеоигри Здраве Качество на съня Диета Индекс на телесна маса Игрови навици Заседнал начин на живот Баланс Научно изследване
