България

Задържаха румънец за умишлено убийство на шест души край Бургас

Румънският гражданин е привлечен към наказателна отговорност и за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават незаконно

7 ноември 2025, 17:12
Командосът Алекси Димитров в

Командосът Алекси Димитров в "Телеграфно подкастът": Имаше две попадения в джипа на президента Първанов в Кербала
Слаба геомагнитна буря връхлетя Земята, експерти очакват засилване

Слаба геомагнитна буря връхлетя Земята, експерти очакват засилване
Държавата поема контрола над рафинерията в Бургас

Държавата поема контрола над рафинерията в Бургас
След век съществуване: Законът за особен търговски управител - с изменения

След век съществуване: Законът за особен търговски управител - с изменения
Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"

Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"
Радев: Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, държавната намеса е авариен вариант

Радев: Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, държавната намеса е авариен вариант
Радостин Василев за законопроекта за

Радостин Василев за законопроекта за "Лукойл": Държавата се превръща в "рейдър", прави се национализация
Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

О кръжна прокуратура –Бургас задържа за срок до 72 часа румънски гражданин, обвинен в умишлено причиняване на смъртта на шест лица, починали в резултат от допуснато от обвиняемия пътнотранспортно произшествие.

Престъплението е осъществено снощи на бул. „Тодор Александров“ до кръстовището с ул. „Спортна“ в гр. Бургас.

По време на разследването е установено, че обвиняемият е управлявал лек автомобил, возейки в него 9 пасажери, които противозаконно подпомагал да пребивават и преминават през територията на страната. 

Кола падна в езерото Вая край Бургас, има жертви

Той е управлявал превозното средство с превишена скорост и не се е подчинил на подадени звукови и светлинни сигнали от служители на РДГП-МВР-Бургас, следващи го с три автомобила.

Въпреки действията на контролните органи, обвиняемият е продължил да управлява автомобила с превишена скорост, целейки да избегне спирането му  от полицейските служители. В резултат от действията си, обвиняемият загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал автомобила в билборд, след което той се завъртял и паднал в езерото „Вая“, което довело до смъртта на шест от пасажерите.

Румънският гражданин е привлечен към наказателна отговорност и за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия. 

Източник: Prb.bg    
Румънски гражданин Шест жертви Бургас Езеро Вая
Рязък обрат за

Рязък обрат за "Лукойл", Кремъл излезе с позиция

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025", предизвика буря (ВИДЕО)

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

Не рискувайте правата си: Винаги подавайте писмена жалба

Какво да правя, ако котката ми избяга

Какво да правя, ако котката ми избяга

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 12 часа
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 12 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 12 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 12 часа

Зеленски: Русия струпва войски край Вовчанск

Зеленски: Русия струпва войски край Вовчанск

Свят Преди 44 минути

Сирски заяви, че Украйна засилва атаките срещу руските сили край Добропиля

Министър Кирилов освободи директора на РЗИ - Велико Търново

Министър Кирилов освободи директора на РЗИ - Велико Търново

България Преди 2 часа

Министърът разпореди проучване за качеството на атмосферния въздух във Велико Търново

Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"

Военноморските сили на ЕС освободиха танкера "Хелас Афродита"

Свят Преди 4 часа

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомети

Съдът призна за виновна в тормоз полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади Маккан

Съдът призна за виновна в тормоз полякинята, която твърди, че е изчезналата Мади Маккан

Свят Преди 4 часа

Джулия Уанделт е тормозила семейство Маккан близо три години – звъняла им е, изпращала е съобщения и гласови послания, както и се е появявала на прага им, настоявайки за ДНК тест, след като твърдяла, че е тяхната изчезнала дъщеря

БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети

БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети

България Преди 4 часа

6 знака от китайския хороскоп, за които ноември ще донесе истинска любов

6 знака от китайския хороскоп, за които ноември ще донесе истинска любов

Любопитно Преди 5 часа

Ноември 2025 обещава да бъде особено романтичен за някои знаци от китайския хороскоп

Можем ли да пием вода по време на хранене? Ето какво казват експертите

Можем ли да пием вода по време на хранене? Ето какво казват експертите

Любопитно Преди 5 часа

"Бях под натиск" – принц Хари се извини на Канада за шапката на "Доджърс"

"Бях под натиск“ – принц Хари се извини на Канада за шапката на "Доджърс"

Любопитно Преди 5 часа

Принцът коментира с усмивка скандала, наречен от феновете „hatgate“

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

България Преди 5 часа

Според Велислава Делчева тази разпоредба нарушава основни права

Председателят на НС Рая Назарян: Перспективите за диалог с Великобритания са отлични

Председателят на НС Рая Назарян: Перспективите за диалог с Великобритания са отлични

България Преди 5 часа

Терзиев: Темата за Детската болница не бива да се използва за политически цели

Терзиев: Темата за Детската болница не бива да се използва за политически цели

България Преди 6 часа

Коментарът му е във връзка с изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото казусът с болницата е свързан със столичния кмет

Терзиев отне правомощията на главния архитект на София

Терзиев отне правомощията на главния архитект на София

България Преди 6 часа

Причината - липса на необходимото доверие и неефективното взаимодействие в административното управление

Кремъл с първи думи за мистериозното отсъствие на Сергей Лавров

Кремъл с първи думи за мистериозното отсъствие на Сергей Лавров

Свят Преди 6 часа

,

Експлозии разтърсиха джамия в училище в Джакарта – десетки ранени ученици

Свят Преди 6 часа

Очевидци казаха пред местни телевизионни канали, че са чули най-малко две силни експлозии около обяд

Внукът на цар Симеон II заминава за Шаолин след парад като гвардеец в Елин Пелин

Внукът на цар Симеон II заминава за Шаолин след парад като гвардеец в Елин Пелин

Любопитно Преди 6 часа

По традиция в град Елин Пелин, 1 ноември се отбелязва с факелно шествие и поднасяне на венци пред паметника на писателя Елин Пелин

Пробив: Учени откриха ранен знак за смъртоносен рак

Пробив: Учени откриха ранен знак за смъртоносен рак

Любопитно Преди 6 часа

Обикновено ракът на панкреаса може да бъде контролиран само ако бъде открит преди да се разпространи, когато може да бъде отстранен чрез операция

Всичко от днес

