Задържаха румънец за умишлено убийство на шест души край Бургас

О кръжна прокуратура –Бургас задържа за срок до 72 часа румънски гражданин, обвинен в умишлено причиняване на смъртта на шест лица, починали в резултат от допуснато от обвиняемия пътнотранспортно произшествие.

Престъплението е осъществено снощи на бул. „Тодор Александров“ до кръстовището с ул. „Спортна“ в гр. Бургас.

По време на разследването е установено, че обвиняемият е управлявал лек автомобил, возейки в него 9 пасажери, които противозаконно подпомагал да пребивават и преминават през територията на страната.

Кола падна в езерото Вая край Бургас, има жертви

Той е управлявал превозното средство с превишена скорост и не се е подчинил на подадени звукови и светлинни сигнали от служители на РДГП-МВР-Бургас, следващи го с три автомобила.

Въпреки действията на контролните органи, обвиняемият е продължил да управлява автомобила с превишена скорост, целейки да избегне спирането му от полицейските служители. В резултат от действията си, обвиняемият загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение, блъснал автомобила в билборд, след което той се завъртял и паднал в езерото „Вая“, което довело до смъртта на шест от пасажерите.

Румънският гражданин е привлечен към наказателна отговорност и за подпомагане на деветимата пасажери да пребивават и преминават през българска територия в нарушение на закона.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.