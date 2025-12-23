България

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

При произшествието загинаха две жени на 52 и 80 години

23 декември 2025, 07:55
Т ежък пътен инцидент потресе Варна в понеделник, след като лек автомобил връхлетя върху тротоар в района на Колхозния пазар, което е едно от най-оживените места в града. При катастрофата загинаха две жени на 52 и 80 години, които са се движели по тротоара. След удара колата се врязва и в търговски обект, нанасяйки сериозни материални щети.

Инцидентът е станал около 14:42 часа на улица „Дрим“ 45, непосредствено след кръстовището с улица „Доктор Пискюлиев“. По първоначална информация, 53-годишният водач по неустановени към момента причини напуска пътното платно, преминава през тротоара и блъска пешеходците.

Районът беше отцепен с часове. На място работиха екипи на полицията, Спешна помощ, пожарната и електроразпределителното дружество. При удара автомобилът е засегнал и електрическо табло, което остави жилищната кооперация над магазина без ток за продължително време. Едва вечерта колата беше репатрирана, след приключване на първоначалните огледи и следствени действия.

Шофьорът е откаран в болница без видими тежки наранявания. Направеният на място тест за алкохол е отрицателен. Взета е кръвна проба за установяване на евентуална употреба на наркотични вещества, като резултатите се очакват на по-късен етап. Мъжът е бил задържан за 24 часа, а впоследствие конвоиран до лечебно заведение заради здравословното си състояние.

Очевидци разказват, че автомобилът се е движил с висока скорост и внезапно е излязъл на тротоара. Част от тях твърдят, че водачът не е реагирал адекватно след удара. Дали скоростта е била превишена обаче ще стане ясно след назначената автотехническа експертиза.

В ефира на "Здравей, България" началникът на сектор „Пътна полиция“ - Варна главен инспектор Петко Камбуров съобщи какво се е случило, че шофьорът да изгуби контрол върху своя автомобил. „Назначени са всички необходими експертизи – автотехническа, токсикологична, както и такава, която да установи дали инцидентът не е резултат от внезапно влошаване на здравословното състояние на водача“, каза той.

По думите му, пътният участък не се води с концентрация на тежки катастрофи, но е изключително натоварен, особено заради търговските обекти в района.

Към момента няма ясно обяснение от страна на водача за поведението му. Известно е, че той няма сериозни предишни нарушения на пътя, като срещу него е издаван само един електронен фиш за превишена скорост.

Случаят е под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Тя ще прецени каква правна квалификация ще получи деянието и какво наказание може да бъде наложено. Ако се установи употреба на наркотични вещества или друго утежняващо обстоятелство, законът предвижда значително по-тежка отговорност.

Разследването по случая продължава.

