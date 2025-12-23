Пробите на шофьора, помел жени във Варна, за алкохол и наркотици са отрицателни

П робите за алкохол и наркотици на шофьора, предизвикал вчера тежка катастрофа във Варна, при която загинаха две жени, са отрицателни, съобщиха от Апелативната прокуратура в крайморския град. Разследването по случая е под ръководството на Окръжната прокуратура.

Шофьор помете жени на тротоар във Варна

Инцидентът стана вчера следобед на кръстовището на ул. „Дрин“ и ул. „Д-р Пискюлиев“, в района на Кооперативния пазар. Според първоначалната информация по случая, 53-годишният шофьор е загубил контрол над превозното средство по време на движение и се е качил на тротоара. Там е блъснал две жени – на 53 г. и на 79 години, след което се е ударил във витрината на магазин. Двете жени са загинали на място.

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

След преглед в болницата, шофьорът е задържан за 24 часа. В момента той отново е в болница, тъй като е получил здравословен проблем.

Работата по изясняване на детайлите около инцидента продължава. Назначени са експертизи, които трябва да покажат причината за случилото се.