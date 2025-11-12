Столична община опроверга Трайчо Трайков: Трамваят му не е бил засечен от кортеж на НСО

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

С толична община опроверга твърденията на кмета на столичния район "Средец" Трайчо Трайков, че трамвай, в който е пътувал той, е бил засечен от кортеж на НСО. От общината разпространиха и кадри от случката, от която е видно, че трамваят не е бил засечен.

"Редът за движение на моторни превозни средства със специален режим е уреден в Закона за движение по пътищата, по-специално чл. 91 и чл. 92 ЗДвП, според които този режим се прилага само при служебна необходимост и при спазване на всички изисквания за безопасност на движението.

"Чл. 92. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:

1. да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;

2. да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;

3. да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;

4. да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали."

В изпълнение на тези разпоредби, Дирекция „Управление и анализ на трафика" към Столична община е разработила технически решения*, които минимизират риска от инциденти при преминаване на такива превозни средства през светофарно регулирани кръстовища. Системата позволява промяна на сигнала на светофара, за да бъдат информирани всички участници в движението за преминаването на автомобил със специален режим.

С такива устройства са оборудвани 60 линейки на Центъра за спешна медицинска помощ – София, като системата им функционира само при включени сирени и лампи (активирана светлинна и звукова сигнализация).

Освен това, по искане на Националната служба за охрана (НСО), 5 такива устройства са предоставени и на тях. Столична община не разполага с информация в кои конкретни автомобили на НСО се поставят устройствата.

* Софтуерната и хардуерна защита на системата не позволява неоторизирано използване или „клониране". Всеки случай на неправомерна намеса би могъл да бъде засечен дистанционно, като съществува възможност за изключване на устройството.

В конкретния случай, описан от кмета на район „Средец" Трайчо Трайков, става въпрос за предварително съгласувано временно пропускане на делегация по ул. „Г. С. Раковски", при което приоритетът в движението е бил осигурен по указания на Министерството на вътрешните работи при предварително съгласуван маршрут.

Не е вярно, че "светофарът е дал път на трамвая за секунди", което впоследствие е довело до рязкото му спиране. От видеозаписа на системата за управление на трафика се вижда ясно, че през цялото време на описаната ситуация, светофарът за движещите се по ул. „Г. С. Раковски" е показвал зелен сигнал за преминаващите автомобили, съответно сигналът за трамвая е забранявал преминаването.

Причината част от колите по „Раковски" да не се движат в този момент е задръстване след кръстовището, в резултат на което водачите изчакват, за да не застанат на самото кръстовище и да не блокират движението.

Столична община продължава да следи внимателно всички сигнали, свързани с безопасността на градския транспорт и движението по улиците на София, и ще продължи да работи съвместно с компетентните държавни органи за предотвратяване на рискови ситуации и гарантиране на безопасността на гражданите", се казва в официална позиция на Столичната община.