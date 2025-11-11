Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

Критичен срок: Кой ще оглави "Лукойл" като особен управител?

В идео с автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, се разпространява в социалните мрежи. Кадрите са заснети от кола, която се движи срещу автомобилите със специален режим.

Една от колите на НСО подава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

Неофициално пред NOVA от службата коментираха, че осъждат поведението на снимащия водач.

Екипът е приел ситуацията като заплаха, тъй като мъжът не реагирал на специалния режим на движение.

В кортежа е пътувал президентът на Ливан Жозеф Аун, който е на посещение у нас.