Кортеж на НСО в насрещното - шофьор едва избегна челен удар с охраната на президента на Ливан

В идеоклип с автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, се завъртя във вторник следобед в социалните мрежи. Кадрите са заснети от кола, която се движи срещу автомобилите със специален режим. Една от тях дори дава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа, съобщи NOVA.

„Една от рисковите ситуации в НСО по правило е движението по еднолентови пътища. В случая сигурно са бързали, но аз лично не бих ги оправдал за тези им действия. Да, има протоколи, има графици, но има и опасности. А те винаги са двустранни. Опасност има както за пътуващите, така и за тези водачи. Те са със специален режим на движение, което означава, че могат да нарушават правилата, но без да застрашават някого. При ПТП обаче носят отговорност и подлежат на военно следствие, защото са военнослужещи. Всички те също имат семейства. Така че този подход – да се бърза, особено по еднолентови пътища, е изключително опасен и аз никога не съм го оправдавал". Това обясни в ефира на „Здравей, България” бившият директор на НСО Румен Миланов.

От своя страна адвокат Силвия Петкова коментира въпроса има ли злоупотреба с правото и беше категорична, че такава няма. "Има класическо закононарушение. Автомобилите със специален режим имат право да се движат с превишена скорост, да изпреварват неправилно, практически да нарушават почти всички правила, но само при реална необходимост. Абсолютно забранено им е да създават опасност за движението. В случая тази забрана е нарушена", подчерта тя.

И заяви, че за да се движат подобни коли със специален режим, трябва да има конкретна необходимост. По думите ѝ при охранителни автомобили такава има само, ако охраняваното лице е в непосредствена опасност. "Аз на конкретните кадри не виждам такава необходимост. Още повече, ако говорим за такъв сериозен дипломатически гост като президента на Ливан, службите би трябвало предварително да знаят, ако има риск и обществото да бъде уведомено", обясни тя.

Миланов обясни и правилата за останалите шофьори при подобна ситуация на пътя. "В миналото беше задължително всички да спират при преминаване на специален кортеж – но това създаваше предпоставки за катастрофи. Сега законът казва – трябва да се даде предимство, но не е задължително със спиране. Важно е да дадат път на тези, които се движат със специален режим - така, както се дава път на линейката", заяви ексшефът на НСО.

Според него по-рисковото движение на автомобила на НСО от кадрите е неоспоримо. Има дисциплинарна отговорност. "Ще се изясни защо са се движили така. Ако няма основателна причина, се налага дисциплинарно наказание. Президентът на Ливан не може да нареди да се кара по този начин", подчерта той.

От НСО твърдят неофициално, че един от придружаващите автомобили е застанал в позиция „готов да поеме удар“, за да защити чуждестранния държавен глава. Но не знаем какво точно е било поведението на насрещния водач.

Според Миланов има записи в колата със специален режим, но те не са публични.

Адвокат Петкова обясни, че по закон, когато водач види автомобил със специален режим на движение, трябва да направи път, но без да създава опасност за себе си и за другите участници в движението.

На въпрос може ли този шофьор, който не е отбил достатъчно вдясно, да бъде санкциониран, тя отговори: "В България – всичко е възможно, не бих се изненадала".

Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи коментира в ефира на „Твоят ден“ публикуваното в социалните мрежи видео, на което кортеж на автомобили със специален режим — в който пътува президентът на Ливан, Жосеф Аун, — се движи в насрещното платно по извънградски път и застрашава другите участници в движението.

„Когато видях това видео за първи път, помислих си, че човекът, който го е заснел, е имал огромен късмет — той на практика е избегнал челен удар. Ако там нямаше банкета или имаше мантинела, последиците щяха да са трагични“, смята той.

„Това е изключително нагло и арогантно, повтарящо се поведение от страна на служителите на НСО. Не мога да приема аргумента, който чуваме неофициално — че се осъжда шофьорът, че не е реагирал на специалния режим. Кое точно налага тяхното безразсъдно поведение?“, попита Тодоров.

„Законът за движение по пътищата ясно урежда как се пропускат участници с предимство. Цитирам член 92А — спирането трябва да се извърши в лентата за движение, а не принудително в банкета. В случая очевидно не са спазени правилата — те не трябва да ни карат да отбиваме на банкета, за да избегнем сблъсък. Говорим не за един-два автомобила, а за цял кортеж — четири, пет коли, а дори и линейка на края. Това не е изолирана грешка, това е системно поведение. Ако няма форсмажорни обстоятелства, които да го налагат, такова шофиране е недопустимо“, категоричен е експертът.

„Ние нямаме информация за каквото и да е извънредно обстоятелство, което да оправдае това. Ако такова обстоятелство съществува, то трябва да бъде публично съобщено. Докато няма ясно обяснение, общественото възмущение е напълно оправдано. Статистиката показва, че ежегодно има няколко инцидента, дори смъртни случаи, при управление от служители на НСО — имаше фрапиращи случаи в миналото, когато превишена скорост е довела до загуба на човешки животи. Това говори за повтаряща се маниерна практика, а не за единични пропуски“, посочи още Владимир Тодоров.

„НСО и други служби разполагат с устройства, с които могат да променят режимите на светофарите и да получат „зелена вълна“. Тези възможности са предвидени за спешни служби, но за мен е недопустимо да няма регламентация — няма ясни инструкции кога и как да се използват тези устройства. Липсата на регламент и контрол създава условия за злоупотреба и застрашава живота на гражданите. Ако тези хора не променят своето поведение, рано или късно отново ще има тежки инциденти и вероятно смъртни случаи“, каза още Тодоров.

Националната служба за охрана излезе с позиция по повод видео с автомобили на службата, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път. Кадрите бяха разпространени в социалните мрежи и предизвикаха вълна от възмущение. Те са заснети от кола, която се движи срещу автомобилите със специален режим. Един от тях подава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

В позицията от НСО определят "поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана". От службата посочват, че ще извършат вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.

Ето и пълната позиция на НСО:

По повод анонимно разпространен в социалните мрежи видеоматериал, който показва движение на чуждестранна делегация на най-високо държавно равнище на посещение в Република България на 11 ноември 2025 г., Националната служба за охрана (НСО) заявява следното:

Видно от видеоматериала е, че „кортежът“ включва и полицейски коли, линейка и всичко необходимо, съгласно професионалните стандарти за охрана, които се практикуват навсякъде по света.

Националната служба за охрана определя поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана.

Многократното споменаване на действащата нормативна уредба и широкото медийно отразяване налагат да посочим точно и коректно:

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА:

„Чл. 92. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:

1. да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;

2. да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;

3. да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;

4. да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задължението да управляват по безопасен начин.“;

„Чл. 104. (1) При приближаване на моторно превозно средство със специален режим на движение водачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободят достатъчно място на пътното платно, а при необходимост и да спрат, за да осигурят безпрепятствено преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от него превозни средства.

(2) Забранено е на водачите на пътни превозни средства да се движат непосредствено зад превозните средства със специален режим на движение или зад придружаваните от тях автомобили.“

„Чл. 179. (1) Наказва се с глоба в размер 200 лв.:

(…) 6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.“

НСО напомня, че пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в пътното движение в конкретния момент. Непознаването на правилата на поведение на пътя в такива случаи може да доведе до тежки последици.

Въпреки вече изложеното, Националната служба за охрана ще извърши вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.

НСО счита за необосновани поредните опити професионализмът на нейните служители да бъде поставен под съмнение и напомня, че както Законът за Националната служба за охрана, така и професионалният дълг, повеляват на служителите да предотвратяват възможни посегателства срещу охраняваните от тях лица, дори с цената на своите живот и здраве.