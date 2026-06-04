България

Стокообменът между България и Гърция скочи до 6 млрд. евро, Атина засилва ПВО отбраната на нашето небе

Отношенията между България и Гърция се превърнаха в една здрава ос на перспектива за целия регион. Това каза премиерът Румен Радев посрещна гръцкия си колега Кириакос Мицотакис

Обновена преди 35 минути / 4 юни 2026, 06:55
Демерджиев: Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов

Демерджиев: Няма да има хора над закона, независимо дали фамилията им е Мавродиев или Михайлов
Сигнал за бомби на летището и в болница в София

Сигнал за бомби на летището и в болница в София
Случаят „Мавродиев“: Как кредит за 150 млн. лева доведе до арест в Белград

Случаят „Мавродиев“: Как кредит за 150 млн. лева доведе до арест в Белград
Иван Портних: Още през 2015 г. спрях опит за застрояване в

Иван Портних: Още през 2015 г. спрях опит за застрояване в "Баба Алино"
Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград
Протест в Бургас с искане за справедлив процес по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Протест в Бургас с искане за справедлив процес по делото с инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Андрей Янкулов: Изборът за ВСС не трябва да бъде заключен само в Парламента

Андрей Янкулов: Изборът за ВСС не трябва да бъде заключен само в Парламента
Заради

Заради "Баба Алино": "Възраждане" поиска оставката на кмета на Варна Благомир Коцев

Б ългария и Гърция се превърнаха в една здрава ос на стабилност за целия региона на Югоизточна Европа, а и за Европа.  

С тези думи премиерът Румен Радев започна съвместната си пресконференция с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, наричайки го „приятел на България“.

Това съвсем не е нашата първа среща, смея да кажа, че през годините отношенията между България и Гърция се превърнаха в стратегическо партньорство, отбеляза Радев в Гранитната зала на Министерски съвет. 

Радев съобщи, че стокообменът между двете държави расте с всяка година, достигайки 6 млрд. евро, а растежът от 1 млрд. евро е само за последната година. 

Гръцките инвестиции в България надхвърлят 3,5 млн. евро, добави премиерът. 

Това, което правим обаче в енергетиката, в сътрудничеството в повишаването на свързаността надхвърля далеч обхвата на двустранните отношения. Защото интерконекторът между България и Гърция, Вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи и капацитетът за прехвърляне на зелена енергия вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници оъ Централна и Източна Европа, каза Румен Радев. 

Той отбеляза и значението мултимодалният транспортен коридор.

По думите на българския премиер двамата са обсъдили и възможността за участие на България в управлението на северните гръцки пристанища. 

Това е инвестиция, която носи сигурност и възход на икономиката, добави Румен Радев.

Нашите граждани са най-добрият индикатор за това какво се случва между нашите страни. Милиони българи и съответно граждани на Гърция споделят възможностите да пътуват свободно между двете държави. Двете страни се радват на богато културно наследство и това е нова възможност за развитие на сътрудничеството, заяви още Радев. 

Министър-председателят каза, че България и Гърция споделят обща отговорност като двигатели на интеграцията на Западните Балкани в ЕС, но с отстояването на принципите на върховенството на правото и зачитането на човешки права.

Всички, които кандидатстват, трябва да показват резултати в реформите и в добросъседските отношения, подчерта българският министър-председател. 

Премиерът съобщи, че бъдещата финансова политика на ЕС е била също сред темите, които с Гърция споделят. 

Той добави, че двете страни ще работят за това средствата в Новия фонд за конкурентоспособност на ЕС да се разпределят така, че всяка страна да става все по-конкурентноспособна и да разширява своята индустриална способност. 

Премиерът благодари на Мицотакис за усилването на противовъздушната отбраната на България и гарантирането на сигурността на българското небе във връзка с войната в Иран. 

С голяма радост съм в България като първия европейски лидер, който посещава приятелската ни страна след голямата ви изборна победа. Това заяви премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис на брифинга с премиера Румен Радев.

Спряхме се на теми като инвестиции в свързаността, значението на вертикалния коридор, който да свърже България и Гърция, енергийната свързаност, вертикалния коридор за движение на природен газ. Възможностите, които дава това сътрудничество са големи и можем съвместно да участваме в европейски ресурси. Нужно е да постигнем споразумение дългосрочно за трансграничност, независимо дали говорим за Арда, Марица или Места. Ние ще си планираме инвестициите, които ще направим. Гърция застана до България при защитата от евентуални заплахи. Можем да работим за укрепването на отбранителното сътрудничество на съюза, в който сме, каза Мицотакис. 

Скоро ще сме в Черна гора, за да обсъдим перспективите на Западните Балкани. Те принадлежат на Европа, този процес трябва да отразява спазването на добросъседските отношения и европейското право. Ще можем подробно да обсъдим и теми на Висшия съвет за сътрудничество между двете правителства. Гърция настоява за по-амбициозен подход, много пъти сме подчертавали, че европейската отбрана може да се финансира от единен европейски механизъм. Това може да е финансирано от нови механизми и инструменти, които да бъдат разпределени по справедлив начин между страните, каза Мицотакис. Нашето внимание не може да бъде обърнато само на изток, в Украйна има криза, но Европа има предизвикателства и в други сфери, тази политика трябва да взема предвид проблемите на страни като Гърция и България, които сме на източния фланг. Гърция ще настоява за продължаване на тази дискусия, поехме ангажимента да се подготвим за председателството на ЕС през  второто шестмесечие на 2027 г. Ще работим този въпрос да се постави много по-систематично в европейския дневен ред, каза още Мицотакис. 

Премиерът Румен Радев добави, че заедно с Гърция ще работим за справедлива формула в традиционните приоритети като обща селскостопанска политика и кохезионна политика.

Източник: БТА/Николета Василева/БГНЕС    
България Гърция Кириакос Мицотакис Румен Радев дипломация двустранни отношения стратегическо партньорство Министерски съвет енергийно сътрудничество София
Последвайте ни
Мълния уби млад мъж, втори работник е бил до него при удара

Мълния уби млад мъж, втори работник е бил до него при удара

Григор Димитров и Ейса Гонсалес очароваха Френската ривиера

Григор Димитров и Ейса Гонсалес очароваха Френската ривиера

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград

Скандал след „Евровизия“: Филип Киркоров с претенции към победата на България, DARA коментира

Скандал след „Евровизия“: Филип Киркоров с претенции към победата на България, DARA коментира

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
Как да се справим с космените топки при котките

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

12 абитуриенти от приемна грижа отпразнуваха своята „Вечер на успелите“, организирана от А1 и НАПГ

12 абитуриенти от приемна грижа отпразнуваха своята „Вечер на успелите“, организирана от А1 и НАПГ

Любопитно Преди 3 минути

Сред официалните гости на вечерта беше заместник министър-председателят Атанас Пеканов

Румен Миланов от "Прогресивна България" оглави комисията за контрол над службите за сигурност

Румен Миланов от "Прогресивна България" оглави комисията за контрол над службите за сигурност

България Преди 10 минути

Тя е от 12 членове, излъчени на паритетен принцип – по двама от всяка ПГ

Иван Лалов от "Прогресивна България" застава начело на Комисията по отбрана

Иван Лалов от "Прогресивна България" застава начело на Комисията по отбрана

България Преди 29 минути

Тя се състои от 19 народни представители

Румяна Петрова от "Прогресивна България" е председател на Комисията по енергетика

Румяна Петрова от "Прогресивна България" е председател на Комисията по енергетика

България Преди 32 минути

Тя се състои от 24 членове

Зад кулисите на Алексей Навални - спомени за лидера, който живееше под постоянно наблюдение

Зад кулисите на Алексей Навални - спомени за лидера, който живееше под постоянно наблюдение

Свят Преди 33 минути

Съратници описват живота му между караоке, съдебни процеси и срещи в чужбина

Стефан Белчев от ПБ оглави Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия

Стефан Белчев от ПБ оглави Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия

България Преди 35 минути

Заместник-председатели са Катя Стайкова (ПБ), Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и Мартин Димитров ("Демократична България")

Петър Витанов оглави Комисията по външна политика в НС

Петър Витанов оглави Комисията по външна политика в НС

България Преди 37 минути

За заместник-председатели бяха избрани Слави Василев (ПБ), Георг Георгиев (ГЕРБ – СДС) и Ивайло Шотев („Продължаваме промяната“)

Георги Чакъров от ПБ оглави Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Георги Чакъров от ПБ оглави Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

България Преди 40 минути

Тя се състои от 24 народни представители

Звезден обрат от 8 до 14 юни: Кой ще е вашият късметлийски ден според зодията ви

Звезден обрат от 8 до 14 юни: Кой ще е вашият късметлийски ден според зодията ви

Любопитно Преди 59 минути

В най-късметлийския ден за вашата зодия през следващата седмица (от 8 до 14 юни 2026 г.) трябва да повярвате в своята божествена мисия. Без значение колко изгубени сте се чувствали или какво се е случило в миналото, Вселената никога не забравя плановете си за вас

Янка Тянкова от "Прогресивна България" ще ръководи Комисията по правни въпроси

Янка Тянкова от "Прогресивна България" ще ръководи Комисията по правни въпроси

България Преди 1 час

Заместник-председатели на комисията са Олга Борисова (ПБ), Хамид Хамид (ДПС) и Надежда Йорданова (ДБ).

Константин Проданов от "Прогресивна България" оглави Комисията по бюджет и финанси

Константин Проданов от "Прогресивна България" оглави Комисията по бюджет и финанси

България Преди 1 час

Тя е от 24 народни представители

"Ще прегриза гърлото на тези изроди": Алексей Навални щеше да навърши 50 години днес

"Ще прегриза гърлото на тези изроди": Алексей Навални щеше да навърши 50 години днес

Свят Преди 1 час

Подбрахме негови цитати - за политиката, смъртта, любовта и Арнолд Шварценегер

„Нашето момиче-мечта“: Меган и Хари с трогателен кадър за 5-ия рожден ден на Лилибет

„Нашето момиче-мечта“: Меган и Хари с трогателен кадър за 5-ия рожден ден на Лилибет

Любопитно Преди 1 час

Херцозите на Съсекс споделиха нови кадри на дъщеря си Лилибет за 5-ия ѝ рожден ден. Експерти обаче съзират в изненадващата публичност на децата добре премислен PR ход, свързан с новата лайфстайл марка на Меган Маркъл – As Ever

Скритото послание в зашеметяващата червена визия на Кейт Мидълтън

Скритото послание в зашеметяващата червена визия на Кейт Мидълтън

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън направи емоционална публична поява на благотворителния прием на Cancer Research UK в Лондон. Заедно с крал Чарлз III и кралица Камила, тя подкрепи каузата, която засяга лично кралското семейство след тежките им диагнози

Какво представлява форумът в Санкт Петербург - икономическият инструмент на Путин за външна политика

Какво представлява форумът в Санкт Петербург - икономическият инструмент на Путин за външна политика

Свят Преди 1 час

Украинска атака с дронове е насочена към енергийни обекти край Санкт Петербург само часове преди началото на форума

Създават Координационен съвет по инвестициите към МС

Създават Координационен съвет по инвестициите към МС

България Преди 1 час

Председател е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му влизат още деветима министри

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Дженифър Гарнър: „Не се извинявам на децата си, когато работя“

Edna.bg

Даниел Ангелов: Аз съм 15 г. по-възрастен от моята съпруга, любовта ми се измерва с уважение

Edna.bg

Куман за трансфера на Дъмфрис в Реал Мадрид: Предпочитам да го видя в Барселона

Gong.bg

Левски представи Рейналдо

Gong.bg

Мълния уби млад мъж в Кресна

Nova.bg

„Двете страни са здрава ос на стабилност в региона“: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на среща с Румен Радев

Nova.bg