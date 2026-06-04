Стокообменът между България и Гърция скочи до 6 млрд. евро, Атина засилва ПВО отбраната на нашето небе

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Б ългария и Гърция се превърнаха в една здрава ос на стабилност за целия региона на Югоизточна Европа, а и за Европа.

С тези думи премиерът Румен Радев започна съвместната си пресконференция с гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, наричайки го „приятел на България“.

Това съвсем не е нашата първа среща, смея да кажа, че през годините отношенията между България и Гърция се превърнаха в стратегическо партньорство, отбеляза Радев в Гранитната зала на Министерски съвет.

Радев съобщи, че стокообменът между двете държави расте с всяка година, достигайки 6 млрд. евро, а растежът от 1 млрд. евро е само за последната година.

Гръцките инвестиции в България надхвърлят 3,5 млн. евро, добави премиерът.

Това, което правим обаче в енергетиката, в сътрудничеството в повишаването на свързаността надхвърля далеч обхвата на двустранните отношения. Защото интерконекторът между България и Гърция, Вертикалният газов коридор, връзката между нашите електрически енергийни системи и капацитетът за прехвърляне на зелена енергия вече променя енергийната карта на Европа и предоставя сигурност и възможност за диверсификация на нашите стратегически партньори и съюзници оъ Централна и Източна Европа, каза Румен Радев.

Той отбеляза и значението мултимодалният транспортен коридор.

По думите на българския премиер двамата са обсъдили и възможността за участие на България в управлението на северните гръцки пристанища.

Това е инвестиция, която носи сигурност и възход на икономиката, добави Румен Радев.

Нашите граждани са най-добрият индикатор за това какво се случва между нашите страни. Милиони българи и съответно граждани на Гърция споделят възможностите да пътуват свободно между двете държави. Двете страни се радват на богато културно наследство и това е нова възможност за развитие на сътрудничеството, заяви още Радев.

Министър-председателят каза, че България и Гърция споделят обща отговорност като двигатели на интеграцията на Западните Балкани в ЕС, но с отстояването на принципите на върховенството на правото и зачитането на човешки права.

Всички, които кандидатстват, трябва да показват резултати в реформите и в добросъседските отношения, подчерта българският министър-председател.

Премиерът съобщи, че бъдещата финансова политика на ЕС е била също сред темите, които с Гърция споделят.

Той добави, че двете страни ще работят за това средствата в Новия фонд за конкурентоспособност на ЕС да се разпределят така, че всяка страна да става все по-конкурентноспособна и да разширява своята индустриална способност.

Премиерът благодари на Мицотакис за усилването на противовъздушната отбраната на България и гарантирането на сигурността на българското небе във връзка с войната в Иран.

С голяма радост съм в България като първия европейски лидер, който посещава приятелската ни страна след голямата ви изборна победа. Това заяви премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис на брифинга с премиера Румен Радев.

Спряхме се на теми като инвестиции в свързаността, значението на вертикалния коридор, който да свърже България и Гърция, енергийната свързаност, вертикалния коридор за движение на природен газ. Възможностите, които дава това сътрудничество са големи и можем съвместно да участваме в европейски ресурси. Нужно е да постигнем споразумение дългосрочно за трансграничност, независимо дали говорим за Арда, Марица или Места. Ние ще си планираме инвестициите, които ще направим. Гърция застана до България при защитата от евентуални заплахи. Можем да работим за укрепването на отбранителното сътрудничество на съюза, в който сме, каза Мицотакис.

Скоро ще сме в Черна гора, за да обсъдим перспективите на Западните Балкани. Те принадлежат на Европа, този процес трябва да отразява спазването на добросъседските отношения и европейското право. Ще можем подробно да обсъдим и теми на Висшия съвет за сътрудничество между двете правителства. Гърция настоява за по-амбициозен подход, много пъти сме подчертавали, че европейската отбрана може да се финансира от единен европейски механизъм. Това може да е финансирано от нови механизми и инструменти, които да бъдат разпределени по справедлив начин между страните, каза Мицотакис. Нашето внимание не може да бъде обърнато само на изток, в Украйна има криза, но Европа има предизвикателства и в други сфери, тази политика трябва да взема предвид проблемите на страни като Гърция и България, които сме на източния фланг. Гърция ще настоява за продължаване на тази дискусия, поехме ангажимента да се подготвим за председателството на ЕС през второто шестмесечие на 2027 г. Ще работим този въпрос да се постави много по-систематично в европейския дневен ред, каза още Мицотакис.

Премиерът Румен Радев добави, че заедно с Гърция ще работим за справедлива формула в традиционните приоритети като обща селскостопанска политика и кохезионна политика.