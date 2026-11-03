България

България прие първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски

Пет бронирани машини бяха официално приети на церемония във Велико Търново. Договорът предвижда доставката на общо 183 машини на стойност около 1,41 млрд. долара

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 3 ноември 2026, 08:41
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Б ългария прие първите бойни бронирани машини „Страйкър“ (Stryker), предназначени за Сухопътните войски. Това стана на официална церемония във военния завод „Терем – Ивайло“ във Велико Търново, където министърът на отбраната Димитър Стоянов прие почетния строй на Националния военен университет „Васил Левски“.

САЩ качват цената и забавят доставката за България на "Страйкър"-ите

Първите пет машини вече са сглобени и окомплектовани в предприятието и са предоставени на 61-ва механизирана бригада в Карлово. Общо осем машини са преминали през процеса на сглобяване.

На тържествената церемония присъстваха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на Българската армия, ръководството на военния завод „Терем“, посланикът на Канада в България Кевин Рекс, както и представители на Държавния департамент на САЩ, американското посолство и въоръжените сили на САЩ. Това съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Марина Петрова.

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

Договорът за придобиването на машините първоначално беше на стойност около 1,37 млрд. долара. През лятото Народното събрание одобри актуализация с приблизително 40 млн. долара заради инфлацията и увеличението на разходите. Така общата стойност на сделката достигна около 1,41 млрд. долара.

  • Завод „Терем“ може да стане регионален сервизен център

През лятото при посещението си във великотърновския военен завод министър Димитър Стоянов посочи, че предприятието разполага с необходимата инфраструктура и експертиза, за да се утвърди като регионален сервизен център за платформата „Страйкър“.

Това би осигурило възможност за дългосрочна поддръжка на машините в България след доставката на всички 183 броя, предвидени в договора, както и за тяхната надеждна експлоатация.

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

  • Какви машини получава Българската армия

„Страйкър“ е семейство от колесни бронирани машини, разработени от американската компания General Dynamics Land Systems. Те са предназначени за превоз и огнева поддръжка на пехотата, разузнаване, командване, медицинска евакуация и инженерни задачи.

Машините са с осем колела и са проектирани да осигуряват мобилност и защита на екипажа и военнослужещите, както и възможност за бързо придвижване на подразделенията.

От предвидените за България 183 машини 90 са бойни машини на пехотата Dragoon, 17 са за превоз на пехота, 33 са командни, 24 са за медицинска евакуация, 9 са инженерни, а 10 са предназначени за разузнаване в условия на ядрена, биологична и химическа заплаха. Договорът включва също специализирани логистични и спомагателни машини, въоръжение, комуникационно оборудване и резервни части.

През февруари в България пристигнаха и осем допълнителни бронирани машини „Страйкър“, предоставени безвъзмездно от САЩ. Те са предназначени за обучение на личния състав на 61-ва механизирана бригада.

Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

  • Част от модернизацията на армията

Придобиването на „Страйкър“ е един от основните проекти за модернизация на Българската армия. Целта е да се повишат мобилността, защитата и бойните способности на Сухопътните войски, както и оперативната им съвместимост с армиите на останалите държави от НАТО.

Сделката е част от ангажиментите на България към колективната отбрана на Алианса и усилията за обновяване на остарялата бронирана техника на армията.

Редактор: Василена Василева
Източник: МО, НС, NOVA    
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