Арктически вълк напада 8-годишно момиче в германски зоопарк

У жасяващ инцидент разтърси Германия, след като арктически вълк нападна 8-годишно момиче по време на специално събитие за посетители в парка за диви животни Wildpark Johannismühle, разположен край град Барут/Марк (на около 70 км южно от Берлин), пише Fox News.

Трагедията е станала на 28 октомври, докато гледачите на животинката са давали вода на обитателите в заграждението. По данни на полицията в провинция Бранденбург, поне един вълк е нападнал детето и му е нанесено сериозно нараняване.

Момиченцето е получило спешна първа помощ на място, след което е било транспортирано с медицински хеликоптер до болница в Берлин. Според германското издание Bild детето е в критично състояние с тежки наранявания в областта на главата.

Girl seriously injured in wolf attack at German wildlife park https://t.co/aOzPZ5zfwR — BBC News (World) (@BBCWorld) October 28, 2026

Гледачът спасява останалите деца

По време на атаката в заграждението са се намирали още две момичета. Присъствалият служител на парка е реагирал бързо и е предприел действия да предпази останалите деца от разгневеното животно.

След инцидента психолози осигуряват емоционална подкрепа на четирима души, сред които три деца, станали свидетели на кървавата сцена.

Местните власти, включително Службата за защита на природата и Ветеринарният инспекторат, са започнали пълно разследване. Предстои експертите да извършат проверка на място и да оценят здравословното състояние и поведението на вълците в парка.

Girl attacked by wolf, German zookeeper intervenes to save 2 other children in enclosure https://t.co/4W0Popux46 — CTV News Winnipeg (@ctvwinnipeg) October 29, 2026

Програмата „Гледач за един ден“

Паркът Wildpark Johannismühle, в който се отглеждат както арктически, така и сиви вълци, предлага атракции с близък контакт с животните. Инцидентът е станал по време на програмата „Млад гледач на животни“ - специално събитие, предназначено за деца, при което те помагат на персонала в почистването на загражденията и храненето на обитателите.

В официално съобщение от местните власти изразиха надежда за бързото възстановяване на момиченцето: „Искрено се надяваме детето да се възстанови възможно най-скоро и пожелаваме много сили на всички засегнати, за да преработят преживяното“.

Паркът е временно затворен за посетители до приключване на първоначалните проверки.