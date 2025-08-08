България

Стимул или уловка: 20% отстъпка при бързо плащане на глоба – прочитът на конституционалистите

Асоциацията на прокурорите и МВР виждат разпоредбата по различн начин

8 август 2025, 10:43
А социацията на прокурорите и Министерството на вътрешните работи направиха различен прочит на разпоредбата от Закона за административните нарушения и наказания пред Конституционния съд. Пред него е атакувано правилото, че когато човек плати 80% от глобата до 14 дни след налагането ѝ, това води до прекратяването на делото срещу наказателното постановление. Асоциацията на прокурорите определя правилото като отказ от права и нарушаване на принципите на справедливост и равенство, както и правото на защита и на справедлив съдебен процес. МВР не вижда конституционен проблем, като изтъква, че разпоредбата урежда една възможност - всеки, без натиск да решава за себе си дали да плати по-ниска глоба, с което губи възможността да я оспори пред съда, съобщи NOVA.

Доц. Христо Орманджиев „Въпросът е доколко отказът от обжалване е конституционно допустим

Конституционалистът и преподавател по право доц. Христо Орманджиев обясни в ефира на „Твоя ден“, че делото пред Конституционния съд е образувано по чл. 150, ал. 2 от Конституцията – т. нар. „косвен контрол“. Това е процедура, при която съдът, ако установи несъответствие между закона и основния закон, може да сезира КС.

„Безспорно разпоредбата дава възможност на лицата, които платят или се откажат да обжалват, да дължат по-нисък размер на глобата. Въпросът обаче е доколко този отказ от обжалване съответства на конституционните разпоредби“, подчерта доц. Орманджиев.

По думите му подобна „привилегия“ вече съществува в Закона за движение по пътищата и целта ѝ е да се повиши събираемостта на глобите. „Ясно е, че тази разпоредба е направена с оглед на това да се събират допълнителни средства в бюджета“, коментира юристът.

Доц. Орманджиев изтъкна, че Конституцията съдържа принципа на т.нар. „обща клауза“ в чл. 120, според който „гражданите могат да обжалват всички актове, които ги засягат, с изключение на тези, посочени в закона“. „Правото на обжалване е основно конституционно право. По-точно, говорим за правото на защита, което е гарантирано от член 121 на Конституцията“, обясни той.

Ще мога ли да обжалвам, ако платя?

„Ако гражданинът реши да плати глобата в размер на 80% в рамките на 14 дни, той няма да има право да я оспорва повече – губи правото на обжалване“, уточни доц. Орманджиев.

Целия разговор гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
