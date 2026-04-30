Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Н овоизбраните 240 депутати от 52-рото на Народно събрание се събират на първо заседание. Първият звънец ще удари точно в 10.00 ч., а политическите формации ще очертаят своите приоритети и спешните задачи, с които предстои да се заемат.

Президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов от "Прогресивна България".

Депутатите ще положат клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“. След това ще подпишат и клетвени листове.

В пленарната зала ще прозвучат химните на Република България и на Европейския съюз.

По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления правят представените в Народното събрание партии и коалиции. След това предстои да бъде избран председател на новия парламент. Той ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.

Депутатите ще изберат и заместник-председателите на Народното събрание. Председателят на парламента ще обяви образуваните парламентарни групи и техните ръководства.

На 23 април Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание.

„Прогресивна България“ има 131 депутати, ГЕРБ - СДС – 39, „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП - ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, и „Възраждане“ – 12 народни представители.

Проверка в списъка на ЦИК с новоизбраните депутати показа, че 57 от тях са жени, а 183 – мъже.

В понеделник на техническа среща в парламента политическите сили разпределиха местата си в пленарната зала, всяка група ще има място на първия ред.

В навечерието преди първото заседание на новия парламент стана известно, че ПП са предложили на колегите си от ДБ общ парламентарен съюз под надслов "Силна България в силна Европа", но в него да има две отделни парламентарни групи - на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.