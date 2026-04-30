България

Старт на 52-рото НС: Новите депутати полагат клетва

Първият звънец ще удари точно в 10.00 ч.

30 април 2026, 06:50
Н овоизбраните 240 депутати от 52-рото на Народно събрание се събират на първо заседание. Първият звънец ще удари точно в 10.00 ч., а политическите формации ще очертаят своите приоритети и спешните задачи, с които предстои да се заемат. 

Президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов от "Прогресивна България".

Депутатите ще положат клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“. След това ще подпишат и клетвени листове.

В пленарната зала ще прозвучат химните на Република България и на Европейския съюз.

По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления правят представените в Народното събрание партии и коалиции. След това предстои да бъде избран председател на новия парламент. Той ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.

Депутатите ще изберат и заместник-председателите на Народното събрание. Председателят на парламента ще обяви образуваните парламентарни групи и техните ръководства.

На 23 април Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание. 

„Прогресивна България“ има 131 депутати, ГЕРБ - СДС – 39, „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП - ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, и „Възраждане“ – 12 народни представители.

Проверка в списъка на ЦИК с новоизбраните депутати показа, че 57 от тях са жени, а 183 – мъже.

В понеделник на техническа среща в парламента политическите сили разпределиха местата си в пленарната зала, всяка група ще има място на първия ред. 

В навечерието преди първото заседание на новия парламент стана известно, че ПП са предложили на колегите си от ДБ общ парламентарен съюз под надслов "Силна България в силна Европа", но в него да има две отделни парламентарни групи - на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Източник: БТА/Теодора Цанева, Нелли Желева    
Народно събрание Първо заседание Депутати Парламентарни групи Политически партии Избор на председател Клетва Президентско обръщение Разпределение на мандати Конституция
Последвайте ни

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 23 часа
Ексклузивно

Преди 23 часа
Ексклузивно

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любопитно Преди 8 минути

Свят Преди 12 минути

Свят Преди 34 минути

.

Любопитно Преди 1 час

,

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 9 часа

България Преди 9 часа

Свят Преди 9 часа

Свят Преди 9 часа

България Преди 10 часа

Свят Преди 10 часа

Свят Преди 11 часа

Свят Преди 11 часа

България Преди 12 часа

Свят Преди 13 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg