Ердоган: Войната трябва да бъде спряна преди да пламне целият регион

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че войната, която бушува в голяма част от Близкия изток, трябва да бъде спряна преди да се разпространи още и да обхване целия регион, предаде Türkiye Today.

Той каза, че Турция продължава усилията си да върне замесените страни на масата на преговорите и да съживи дипломацията.

Ердоган обясни, че Турция говори много внимателно заради чувствителността на настоящата ситуация и действа внимателно, за да защити страната от пламъците, които я заобикалят.

Турският президент каза още, че няма кроежи срещу суверенитета на никоя друга страна, но предупреди, че няма да се поколебае да отговори на заплахи срещу нея.

Ердоган отправи критика и срещу това, което определи като „ционистка мрежа за кланета“, която по думите му се опитва за въвлече и други в своята игра.