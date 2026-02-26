България

Андрей Гюров към новите областни управители: Очаквам честни и прозрачни избори

Служебният премиер настоя за безпристрастност, добра координация и професионална организация на предсрочния вот през април, като защити решението за смяната на 28 областни управители.

26 февруари 2026, 12:33
Източник: БГНЕС

О чаквам от Вас безпристрастност и максимално добра организация за честни и прозрачни избори, каза служебният премиер Андрей Гюров на новите областни управители. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

На инициираната от премиера среща с тях днес бяха обсъдени всички ключови теми от процеса по подготовката на предстоящия предсрочен вот през април. 

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

Второстепенни задачи няма, каза Гюров и посочи, че целта на служебния кабинет е да бъдат проведени изборите професионално, прозрачно и спрямо правилата. Задачата Ви е тежка и отговорна, наясно сме, че ще има много предизвикателства и сме готови да Ви подпомогнем с всичко, каквото зависи от нас, заяви още Гюров. Служебният министър-председател акцентира върху необходимостта да бъде създадена добра организация и координация.   

Премиерът коментира и критиките в публичното пространство по отношение на смяната на областните управители.

Оставки на областните управители, заети с вота

Тези обвинения идват предимно от хората, които проведоха едни от най-нечестните избори в историята на страната и това беше дори санкционирано от Конституционния съд, припомни Гюров и добави -  „изборът да го направим по този начин, толкова бързо и с вас тук около тази маса, е единствено с цел да осигурим професионализъм и да подсигурим добра организация за провеждане на изборите“.

Припомняме, че в началото на тази седмица служебното правителство назначи нови 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Снимката е илюстративна

Герой до последен дъх: Ватман почина в движение, но успя да спре трамвая и да спаси пътниците

България Преди 5 минути

Преди да издъхне, човекът е дръпнал спирачката на трамвая, няма пострадали пътници

Котка в кухнята и замразена храна в новия епизод на „Кошмари в кухнята“

Котка в кухнята и замразена храна в новия епизод на „Кошмари в кухнята“

Любопитно Преди 13 минути

Шеф Манчев в опит да спаси рок ресторант в Севлиево в петък от 20:00 ч.

,

Lepa Brena Show в София на 26 септември

Любопитно Преди 46 минути

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Русия атакува енергийния сектор на Украйна

Свят Преди 47 минути

Зеленски съобщи за десетки ранени, включително деца, и щети в осем области след мащабни руски удари по газова и електрическа инфраструктура

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

Турист загина при инцидент извън ски пистите в Банско

България Преди 1 час

При пристигането на екипи от Планинска спасителна служба – Банско и Спешна помощ е констатирано, че мъжът е починал

Android скоро няма да е операционна система

Android скоро няма да е операционна система

Технологии Преди 1 час

Google обяви, че започва мащабна трансформация на мобилната платформа Android, като тя ще се превърне в интелигентна система. Това означава, че ще разчита много повече на изкуствен интелект и няма да е просто място за приложения

Кралски братя - бившият принц Андрю и крал Чарлз

Досиетата „Епстийн“: Финансистът педофил сочи с пръст крал Чарлз

Свят Преди 1 час

Нови разкрития от архивите на Министерството на правосъдието на САЩ: Какво е написал Джефри Епстийн в деня, в който принц Андрю загуби всичко?

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Скандалът „Епстийн“: Семейството на Стивън Хокинг защити името на покойния физик

Свят Преди 1 час

Снимка на покойния британски физик се разпространи в интернет пространството, след като бе включена в последния пакет от документи, разсекретени в рамките на разследването на Министерството на правосъдието на САЩ срещу Епстийн

<p>Грипът отстъпва, но други респираторни вируси остават активни</p>

Експерти: Грипът в България намалява, но вирусите все още циркулират

България Преди 1 час

Пикът на грипната вълна е преминал, но случаите на грип, варицела, скарлатина и други респираторни инфекции продължават да засягат особено децата, предупреждават експертите

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

„Жената чудо“ Гал Гадот продава имението си в Малибу за двойно по-висока цена

Любопитно Преди 1 час

Тя обяви елегантния си имот за 8,75 милиона долара – близо 4 милиона долара повече, отколкото е платила за апартамента на брега на океана само преди пет години

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Прикритието на „аватара“ е застрашено в „Шеф под прикритие“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте новия епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Смъртно наказание за аборт: Възможно ли е в XXI в.?

Свят Преди 1 час

Законодателят от Тенеси Джоди Барет, републиканец, е предложил законодателство, което би направило жените, които направят аборт, подлежащи на обвинения в убийство или нападение в Тенеси, който е щат със смъртно наказание

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

Льо Пен: Няма да се кандидатирам за президент, носейки електронна гривна

България Преди 1 час

Прокуратурата поиска Льо Пен да бъде осъдена на четири години затвор и глоба от 100 000 евро

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

Рекордно обезщетение заради рухналата преди 20 години сграда на „Алабин“

България Преди 1 час

<p>ИТН поиска оставката на министър Христанов заради спорни назначения</p>

ИТН поиска оставката на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов

Свят Преди 1 час

До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия, както и свои приятели на сладки държавни длъжности, коментира Балабанов

.

Режисьорът на „Олдбой“ Пак Чхан Ук става първият кореец, оглавил журито в Кан

Любопитно Преди 2 часа

Исторически момент за азиатското кино: световноизвестният режисьор Пак Чхан Ук ще застане начело на журито на 79-ия филмов фестивал в Кан

