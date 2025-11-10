Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

В оенните разположиха антидрон система в Бургас заради рафинерията. Взети са специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас. От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че са подготвени екипи на Военна полиция, които при нужда трябва да имат готовност да окажат помощ на МВР за охраната на стратегически обекти. На място има и екипи на Жандармерията и на ГДБОП.

По информация на NOVA вътре, в част от производствените помещения, има и служители на ДАНС.

Мерките, които държавата предприе по повод охраната на „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“ като стратегически обекти, включват още проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегическите обекти, както и проверка за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Това се проверява от служителите на ДАНС.

Всички влизащи автомобили се проверяват изключително стриктно, включително и със система за установяване на взривни устройства.

След като миналата седмица Народното събрание прие поправки в Закона за административното управление на икономическите дейности, стана ясно, че държавата възнамерява да назначи особен търговски управител, който да поеме управлението на „Лукойл България“. Целта – да се избегнат санкции върху рафинерията в Бургас.

Вашингтон отказа да позволи сделката между "Гънвор Груп" и "Лукойл" за международните активи на руския петролен гигант, което оставя на правителството ни 11 дни да назначи особения управител, който да пледира пред Съединените щати за дерогация за страната ни.