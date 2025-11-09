България

Задържаните за източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" остават в ареста

Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони

Обновена преди 50 минути / 9 ноември 2025, 12:23
Два трамвая и бус катастрофираха пред

Два трамвая и бус катастрофираха пред "Централна гара" в София
След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая

След издирването на 20-годишната Стефани: МВР с подробности за случая
Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета

Сачева: Следващата седмица НСТС ще разгледа бюджета
Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София
Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Била е достатъчно разумна и опитна, за да оцелее в планината
Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд

Времето в неделя: До 20°, но с облаци и дъжд
Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша

Откриха 20-годишната Стефани, изчезнала на Витоша
Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Схема с онлайн банкиране: 22-годишна открадна 30 000 лв. от пенсионерка в София

Ч етиримата мъже, задържани за източване на дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл“ край Стара Загора, остават за постоянно в ареста. Това реши Окръжния съд в Стара Загора. Предполага се, че нанесените щети за фирмата и държавата са за милиони, съобщава NOVA

Схема за милиони: Кражба на гориво ощети и "Лукойл", и държавата

„Към настоящия момент считам, че е налице обосновано предположение, че са извършили престъплението, както и че са налице и доказателства, че може да се укрият или да извършат друго престъпление”, заяви прокурор Нейка Тенева.

Запитана дали може да се предположи, че има и други складове, в които са крили гориво, или пък и други места от тръбопровода, където са източвали, тя каза: „Всички предположения подлежат на проверка, ще бъде проверено и в хода на разследването и евентуално доказано всички обстоятелства по делото”.

лукойл гориво източване стара загора
Последвайте ни
Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Какво значи леко мътният поглед при кучетата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg
<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Ексклузивно

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Преди 8 часа
Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Ексклузивно

Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

Преди 6 часа
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Ексклузивно

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Преди 10 часа
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Ексклузивно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Преди 7 часа

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Свят Преди 24 минути

Множество дронове бяха забелязани над летища и военни бази в Белгия през последната седмица

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Свят Преди 1 час

Пожарникарите започнаха да се борят вчера с пожара в парка "Тонгариро", а около 40 туристи трябваше да бъдат евакуирани по въздух

<p>Костадин Ангелов не изключва възможността БЕХ да купи &quot;Лукойл&quot;&nbsp;</p>

Костадин Ангелов за "Лукойл": Назначаването на особен управител гарантира стабилност на доставките на горива

България Преди 2 часа

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Свят Преди 2 часа

Досега от водата са извадени едва 10 оцелели и тялото на една жертва

Земетресение разтърси Андаманските острови в Индия

Земетресение разтърси Андаманските острови в Индия

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 10 км

Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Свят Преди 3 часа

Междувременно украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж

<p>Лавров е готов да се срещне с&nbsp;Марко Рубио</p>

Лавров е готов да се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Свят Преди 3 часа

"С държавния секретар на САЩ разбираме необходимостта от редовна комуникация", заяви руският външен министър

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Свят Преди 3 часа

Четирима души все още са затрупани, като властите не успяват да открият двама от тях

Спорт, кефир и още 4 начина за повишаване на серотонина без лекарства

Спорт, кефир и още 4 начина за повишаване на серотонина без лекарства

Любопитно Преди 3 часа

Сънят и серотонинът са тясно свързани

Мощно земетресение 6.9 разтърси Япония, предизвика слабо цунами

Мощно земетресение 6.9 разтърси Япония, предизвика слабо цунами

Свят Преди 5 часа

Японските сеизмолози заявиха, че е имало и няколко вторични земетресения с магнитуд между 5,3 и 6,3

Зловещ „череп“ се появява в гигантска вулканична яма в Сахара

Зловещ „череп“ се появява в гигантска вулканична яма в Сахара

Любопитно Преди 5 часа

От Космоса гледката наистина изглежда като призрачно привидение

Шофьор с положителна проба за алкохол пострада тежко при катастрофа в Прохода на републиката

Шофьор с положителна проба за алкохол пострада тежко при катастрофа в Прохода на републиката

България Преди 6 часа

Той се е ударил в идващ насреща тир

Отбелязваме Международния ден за борба срещу фашизма и антисемитизма

Отбелязваме Международния ден за борба срещу фашизма и антисемитизма

Любопитно Преди 6 часа

Темата през 2025 г. е: "Говорете сега – борбата с фашизма не е радикална, тя е необходима!"

<p>Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро в градината си</p>

Докато копаел басейн в градината си: Мъж откри златно съкровище на стойност 700 хил. евро

Любопитно Преди 6 часа

Разследващите изключили възможността това да е археологическо съкровище, което му позволява да остане законен собственик на намереното богатство

<p>Отдаваме почит&nbsp;на голям светец, кой е той</p>

Почитаме свети Нектарий Егински, какво се знае за него

Любопитно Преди 9 часа

Той живял в святост и бил търсен за духовни съвети и ръководство от множество монаси и миряни

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Китай временно спира забраната за износ на редки метали към САЩ

Свят Преди 9 часа

Това е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

6 закона за "там долу", които всяка жена трябва да спазва

Edna.bg

Тримата мъже, с които е била Кейт Мидълтън, преди да се омъжи за принц Уилям

Edna.bg

НА ЖИВО: Лудогорец срещу Арда – съставите

Gong.bg

Анатоли Нанков скочи на съдийството: Жалко! Омръзна ми да си мълча

Gong.bg

Говорят близки на мъжа, обявен за починал преди години, но открит в Пирин

Nova.bg

Задържаните за източване на дизелово гориво от тръбопровод на „Лукойл” остават в ареста

Nova.bg