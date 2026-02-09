Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Л идерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви в понеделник, 9 февруари, че един от нейните най-близки съмишленици е бил отвлечен само часове, след като е бил освободен от затвора, предаде Асошиейтед прес.

Правителството на Венецуела освободи от затвора няколко изтъкнати представители на опозицията в неделя, 8 февруари, след дълги, политически мотивирани задържания.

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. заяви в социалните мрежи, че Хуан Пабло Гуанипа е бил отвлечен около полунощ от жилищен комплекс в столицата Каракас.

"Тежко въоръжени мъже, облечени в цивилни дрехи, пристигнаха в четири превозни средства и го отведоха насилствено. Настояваме за незабавното му освобождаване“, заяви тя в социалната мрежа "Екс“.

Освобождаването на опозиционерите се извършва, докато временната президентка Делси Родригес е подложена на нарастващ натиск да пусне на свобода хора, чието задържане се свързва с политическата им дейност.

Освобождаването им следва посещението на представители на върховния комисар на ООН по правата на човека във Венецуела. Правителството на страната все още не е коментирало за АП случващото се.

Родригес положи клетва като изпълняващ длъжността президент на Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро от американски военни на 3 януари тази година и принудителното му отвеждане в САЩ, където бе изправен на съд за наркотероризъм. Правителството на Родригес започна да освобождава затворници дни по-късно.

"Убеден съм, че страната ни се е променила напълно“, заяви бившият губернатор Гуанипа пред репортери малко след освобождаването си. В затвора той прекара 8 месеца. "Убеден съм, че сега зависи от всички нас да се съсредоточим върху изграждането на свободна и демократична държава“, допълни той.