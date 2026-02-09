Арестуваха видни политици реформисти след масовите протести в Иран

И ран е арестувал няколко видни реформаторски фигури около месец след като масови протести обхванаха страната, съобщиха иранските медии, цитирани от ДПА.

Протестите в Иран завършиха с арести

Сред задържаните е Азар Мансури, лидер на реформаторска партия, заедно с още няколко политици, се казва в публикациите. Свързаната със съдебната власт новинарска агенция „Мизан“ потвърди ареста на четирима политици, без да ги назовава поименно, като заяви, че те са обвинени в подстрекателство и разпространяване на неверни твърдения.

Репресиите в Иран ескалират, десетки хиляди задържани

Според медийните съобщения сред задържаните е и Ебрахим Асгарсадех - добре познат политик и открит критик на твърдата политика на управление на Иран, който преди това е бил депутат и член на общинския съвет на Техеран.

По информация на медиите е бил арестуван и бившият заместник-министър на външните работи по време на управлението на бившия президент Мохамад Хатами и съосновател на реформаторска партия Мохсен Аминзадех.

Първи арести бяха извършени на протестите в Иран

Протестите избухнаха в края на декември заради задълбочаващата се икономическа криза в Иран и бързо прераснаха в национални демонстрации срещу авторитарното управление на страната.

В разгара на безредиците силите за сигурност са убили хиляди протестиращи през нощта на 8 и 9 януари, съобщиха правозащитни организации.

Иранските власти отхвърлиха тези твърдения, като вместо това обвиниха за случилото се това, което те определят като терористични атаки, извършени от наемници, наети от заклетите врагове на страната САЩ и Израел.

Арести в Иран, година след репресиите

Няколко известни журналисти и реформаторски политици публично разкритикуваха официалната версия за събитията, с което рискуваха да бъдат съдебно преследвани.