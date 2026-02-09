Свят

Лавров не вижда "светло бъдеще" в икономическите отношения със САЩ

Русия остава отворена за сътрудничество, но Вашингтон изкуствено издига бариери, заяви той

9 февруари 2026, 11:14
Лавров не вижда "светло бъдеще" в икономическите отношения със САЩ
Източник: AP/БТА

Р усия остава отворена за сътрудничество със САЩ, но Вашингтон изкуствено издига бариери, заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

Лавров: САЩ възпират Киев да приеме руските искания

Първият дипломат на Русия каза в интервю за международната емисия на руския телевизионен канал "ТВ БРИКС", че не вижда "светло бъдеще" в сферата на икономическите отношенията със САЩ.

Лавров призна: Не е лесно да се договори мирно споразумение със САЩ за Украйна

Лавров добави, че на преговорите на 15 август миналата година в Анкоридж, където се срещнаха президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, Москва е приела предложението на Вашингтон за Украйна, и ако "се постъпи по мъжки", проблемът трябва да бъде решен, информира ТАСС.

Лавров: Рестартът със САЩ не може да е вечен

"На нас ни казват, че украинският проблем трябва да бъде решен. В Анкоридж ние приехме предложението на САЩ. Ако се постъпи по мъжки за това, което те предложиха и с което ние се съгласихме, значи проблемът трябва да бъде решен", отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Преди дни министърът на външните работи каза в интервю за "Ар Ти", цитирано от ТАСС, че Русия е била изненадана, че САЩ са наложили санкции срещу най-големите й петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж, в Аляска, провели се на 15 август миналата година.

"Москва беше изненадана, че Вашингтон наложи санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж. В Анкоридж се разделихме с това, че Русия подкрепи предложението на САЩ за уреждане на украинската криза. След това очаквахме САЩ да потвърдят....Но изведнъж се случи друго - санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", посочи Лавров.

Той също така отбеляза, че САЩ са посочили, че Куба създава заплаха за интересите на Вашингтон в Карибския басейн, включително благодарение на враждебната и злонамерена политика на Русия.

Във връзка със ситуацията между Иран и САЩ Лавров посочи, че тя е "експлозивна" за целия Близък изток.

"Там има прекалено много мини със забавено действие, които само чакат някой да ги настъпи", коментира той.

Руският външен министър отбеляза, че Москва "не се натрапва като помощник" на участниците в близкоизточния процес - САЩ, Иран и Израел. Но отбеляза, че Москва "не е безразлична към това как ще се развие ситуацията".

Във връзка с война в Украйна Лавров подчерта, че според него президентът Володимир  Зеленски мисли само за собственото си "оцеляване": "По мое мнение, съвестта и Зеленски са неща, които не се съчетават добре. Той не мисли за нищо друго, освен за собственото си оцеляване… Всеки мир в Украйна ще означава край на политическата му кариера и, вероятно, не само политическата“, заяви Лавров.

Разговорите за уреждане на конфликта в Украйна продължават, но Лавров посочи, че европейците се опитват да преформулират предложенията на Вашингтон за уреждане на конфликта.

Източник: Иво Тасев, Пламен Йотински БТА    
Лавров САЩ Русия
Последвайте ни
Проклятието на „шестицата“: Мистерията „Петрохан“ възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

Проклятието на „шестицата“: Мистерията „Петрохан“ възкреси черния спомен за престъплението в Нови Искър

Соло на червения килим: Меган Маркъл се появи сама и прикова погледите в Лос Анджелис

Соло на червения килим: Меган Маркъл се появи сама и прикова погледите в Лос Анджелис

Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край

Община Русе иска 10 млн. евро от държавата за частния паркинг край "Дунав мост"

Обявяват номинираните за наградите „Икар“ 2026

Обявяват номинираните за наградите „Икар“ 2026

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

Как да оспорите високата си сметка: Пълно ръководство за потребители

pariteni.bg
3 от 4 купувачи на EV не биха се докоснали до тази марка

3 от 4 купувачи на EV не биха се докоснали до тази марка

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 1 ден
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 1 ден
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 1 ден
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха британец за хулигански действия на столичното летище "Васил Левски"

Арестуваха британец за хулигански действия на столичното летище "Васил Левски"

България Преди 15 минути

Мъжът се държал неадекватно и обиждал полицейските служители

Арестуваха видни политици реформисти след масовите протести в Иран

Арестуваха видни политици реформисти след масовите протести в Иран

Свят Преди 34 минути

<p>Първа официална реакция на Уилям и Кейт за скандала &quot;Епстийн&quot;</p>

Първа официална реакция: Уилям и Кейт са „дълбоко обезпокоени“ от разкритията за Джефри Епстийн

Свят Преди 1 час

Камион прегази пешеходец в София

Камион прегази пешеходец в София

България Преди 1 час

<p>Мистерията на &bdquo;скритите&ldquo; пари: Липсват 6 милиарда лв.</p>

Мистерията на „скритите“ пари: Левът е в историята, а липсват 6 милиарда лв.

България Преди 1 час

От 1 февруари еврото официално е единственият господар в портфейлите ни, но данните на БНБ разкриват любопитен парадокс

Шоуто на Bad Bunny на полувремето на Супербоул

„Шамар в лицето“ - Тръмп се оплака от шоуто на Bad Bunny на Супербоул

Свят Преди 1 час

Ключова политическа седмица: Президентът Йотова провежда последни консултации с партиите

Ключова политическа седмица: Президентът Йотова провежда последни консултации с партиите

България Преди 2 часа

Те ще се проведат във вторник, 10 февруари

Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

Любопитно Преди 2 часа

Лично Христо Стоичков съобщи името му в деня на своя 60-и юбилей

Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Съюзник на венецуелския лидер Мария Корина Мачадо е отвлечен

Свят Преди 2 часа

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 г. заяви в социалните мрежи, че Хуан Пабло Гуанипа е бил отвлечен около полунощ от жилищен комплекс в столицата Каракас

Земетресение в граничния район между България и Гърция

Земетресение в граничния район между България и Гърция

България Преди 2 часа

Епицентърът е на 28 км от град Драма, Гърция

Гърция ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Гърция ограничава достъпа до социални мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 2 часа

Този ход идва, докато няколко европейски държави обмислят по-строги мерки за ограничаване на достъпа на непълнолетни до дигитални платформи

Жена пострада при катастрофа в Шумен

Жена пострада при катастрофа в Шумен

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на кръстовището на ул. "Университетска" и ул. "Марица"

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Тръмп дава достъп до Зона 51: Конгресмен разследва тайните на НЛО и извънземния живот

Свят Преди 2 часа

Американският конгресмен Ерик Бърлисън от щата Мисури разкри, че е поискал и е получил разрешение за достъп до охранявани локации, като Зона 51, които имат десетилетни връзки с НЛО и тайни правителствени проекти

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

Японската управляваща партия спечели историческо мнозинство на изборите

Свят Преди 2 часа

ЛДП (Либерално-демократическа партия на Япония) и нейният коалиционен партньор, Партията на японското възстановяване (ПЯВ), спечелиха 351 места в 465-членната камара

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

България Преди 2 часа

Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Делото "Епстийн": Разпитват осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета

Свят Преди 3 часа

Адвокатите на Гилейн Максуел настояваха Конгресът на САЩ да ѝ предостави правен имунитет, за да даде показания, но законодателите отказаха

Всичко от днес

От мрежата

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Ирина Тенчева с размисли по време на житния режим на Петър Дънов

Edna.bg

С бански и с ботуши: Мария Игнатова и морето без сезон

Edna.bg

Пастор преживял лична трагедия в дните преди инцидента

Gong.bg

Ботев Пловдив с официална позиция преди дербито с Локомотив Пловдив

Gong.bg

Задържаха футболист на ЦСКА, шофирал в нетрезво състояние

Nova.bg

Земетресение край българо-гръцката граница

Nova.bg