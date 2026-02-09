Лавров не вижда "светло бъдеще" в икономическите отношения със САЩ

Р усия остава отворена за сътрудничество със САЩ, но Вашингтон изкуствено издига бариери, заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

Лавров: САЩ възпират Киев да приеме руските искания

Първият дипломат на Русия каза в интервю за международната емисия на руския телевизионен канал "ТВ БРИКС", че не вижда "светло бъдеще" в сферата на икономическите отношенията със САЩ.

Лавров призна: Не е лесно да се договори мирно споразумение със САЩ за Украйна

Лавров добави, че на преговорите на 15 август миналата година в Анкоридж, където се срещнаха президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, Москва е приела предложението на Вашингтон за Украйна, и ако "се постъпи по мъжки", проблемът трябва да бъде решен, информира ТАСС.

Лавров: Рестартът със САЩ не може да е вечен

"На нас ни казват, че украинският проблем трябва да бъде решен. В Анкоридж ние приехме предложението на САЩ. Ако се постъпи по мъжки за това, което те предложиха и с което ние се съгласихме, значи проблемът трябва да бъде решен", отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Преди дни министърът на външните работи каза в интервю за "Ар Ти", цитирано от ТАСС, че Русия е била изненадана, че САЩ са наложили санкции срещу най-големите й петролни компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж, в Аляска, провели се на 15 август миналата година.

"Москва беше изненадана, че Вашингтон наложи санкции срещу руските компании "Лукойл" и "Роснефт" след преговорите в Анкоридж. В Анкоридж се разделихме с това, че Русия подкрепи предложението на САЩ за уреждане на украинската криза. След това очаквахме САЩ да потвърдят....Но изведнъж се случи друго - санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", посочи Лавров.

Той също така отбеляза, че САЩ са посочили, че Куба създава заплаха за интересите на Вашингтон в Карибския басейн, включително благодарение на враждебната и злонамерена политика на Русия.

Във връзка със ситуацията между Иран и САЩ Лавров посочи, че тя е "експлозивна" за целия Близък изток.

"Там има прекалено много мини със забавено действие, които само чакат някой да ги настъпи", коментира той.

Руският външен министър отбеляза, че Москва "не се натрапва като помощник" на участниците в близкоизточния процес - САЩ, Иран и Израел. Но отбеляза, че Москва "не е безразлична към това как ще се развие ситуацията".

Във връзка с война в Украйна Лавров подчерта, че според него президентът Володимир Зеленски мисли само за собственото си "оцеляване": "По мое мнение, съвестта и Зеленски са неща, които не се съчетават добре. Той не мисли за нищо друго, освен за собственото си оцеляване… Всеки мир в Украйна ще означава край на политическата му кариера и, вероятно, не само политическата“, заяви Лавров.

Разговорите за уреждане на конфликта в Украйна продължават, но Лавров посочи, че европейците се опитват да преформулират предложенията на Вашингтон за уреждане на конфликта.