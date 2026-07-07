Спецакция в Габрово, откриха безследно изчезнала жена

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Специализирана операция на МВР се проведе в Габрово. В града имаше засилено полицейско присъствие, служители на жандармерията и контролно-пропускателни пунктове, предава NOVA.

Основната причина за акцията е противодействие на наркоразпространението. Ст. комисар Илиян Иванов от ОДМВР-Габрово посочи, че са задържани 8 лица, установено е и едно лице, обявено за общодържавно издирване - става дума за жена, с наркотична зависимост, която се води безследно изчезнала. Проверени са общо 640 души.

МВР започва проверка в полицията в Габрово

Акцията се проведе, след като вчера кметът на Габрово Таня Христова изпрати отворено писмо до премиера Румен Радев, в което настоя за подкрепа от държавата в борбата с престъпността.

Кметът настоява за по-ефективни мерки

В писмото си до министър-председателя Таня Христова посочи, че проблемът с престъпността в Габрово не е свързан с липсата на законова рамка, а с недостатъчно ефективното ѝ прилагане.

Според нея има необходимост от по-добра превенция и по-бърза реакция от страна на правоохранителните органи при случаи на битова престъпност.

„Практиката показва, че местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона. Това създава усещане за безнаказаност, разколебава доверието на гражданите в способността на държавата да гарантира тяхната сигурност, поставя под риск обществения ред и създава у нарушителите усещане за недосегаемост“, пише Христова.

Искане за повече правомощия за кметовете

В писмото си кметът на Габрово настоява и за конкретни законодателни промени, които да дадат на местната власт по-голяма роля при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред.

По думите ѝ кметовете трябва да разполагат с реални механизми за участие, координация и контрол при действията, свързани със сигурността на територията на общините.

Христова подчертава, че по-тясното взаимодействие между държавните институции и местната власт е ключово за ефективната превенция на престъпността и за възстановяване на доверието на гражданите.

Очаква се след края на спецоперацията МВР да предостави повече информация за предприетите действия и установените нарушения.