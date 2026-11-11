България

СОС изслушва ръководството на „Топлофикация София“ за авариите и липсата на парно

​Общинските съветници ще поискат обяснения за продължителното прекъсване на топлоподаването в седем столични района и за готовността на дружеството за зимния сезон

Василена Василева Василена Василева

11 ноември 2026, 07:14
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Р ъководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано днес, 11 ноември, от Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС) заради зачестилите аварии по топлопреносната мрежа и продължителните прекъсвания на отоплението и топлата вода в редица райони на столицата.

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Повод за изслушването са множеството жалби и сигнали от граждани и институции за проблеми с топлоподаването, както и честите аварии в различни столични квартали.

Според публикувания дневен ред ръководството на общинското дружество трябва да представи подробна информация за състоянието на топлопреносната мрежа и причините за продължителното прекъсване на услугата в районите „Младост“, „Дружба“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Мусагеница“ и „Дървеница“.

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  • Какво ще поискат общинските съветници

Сред основните теми на изслушването ще бъдат техническите причини за концентрацията на аварии по основните топлопроводни трасета в засегнатите райони.

Общинските съветници ще поискат информация за предприетите аварийно-ремонтни дейности, мобилизираните екипи и ресурси, както и за конкретните срокове, в които дружеството се ангажира да възстанови напълно топлоподаването.

Очаква се ръководството да представи и информация за причините, довели до продължителните прекъсвания на услугата, както и за мерките, които се предприемат за предотвратяване на нови аварии.

От „Топлофикация София“ ще бъде поискана и цялостна оценка на готовността на дружеството да осигури нормално отопление през предстоящия зимен сезон. Въпросът е дали съществуващата инфраструктура и наличният технически ресурс могат да гарантират надеждно топлоподаване, без нови масови прекъсвания и сривове по мрежата.

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  • Недоволство заради липсата на парно и топла вода

Изслушването се провежда на фона на нарастващото недоволство сред жителите на София заради проблемите с отоплението и топлата вода в началото на отоплителния сезон.

Продължителните прекъсвания създават затруднения за домакинствата, особено за семействата с малки деца и възрастни хора, както и за обществени и социални заведения.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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