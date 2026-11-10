България

Протест на животновъди блокира Подбалканския път

Недоволството на стопаните е във връзка с разпределението на помощта за сушата през 2025 година

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 15:37
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Ж ивотновъди от сектор месодайно говедовъдство от цялата страна протестират на входа на с. Анево откъм прохода Троян–Кърнаре. Те блокираха за кратко Подбалканския път с настоявания да бъдат равнопоставени с всички сектори и за таван на помощта за едно стопанство, за да стигнат средствата и до малките и средните ферми. Мирният протест е организиран от Браншовата камара на месодайното животновъдство, каза председателят на камарата Иван Венински. 

Днес започва приемът за кризисната помощ заради сушата през 2025 г. Месодайните говеда остават извън обхвата на тази помощ, въпреки че сушата засегна пасищата и принуди стопаните да купуват допълнително фураж.

Животновъди готвят протести заради разпределението на новата кризисна помощ

Недоволството на стопаните е във връзка с разпределението на помощта за сушата през 2025 година, която по данни на НИМХ е най-сухата от 1930 година насам.

"Нашият сектор е изцяло изключен. Това обхваща 132 000 говеда, крави, майки", каза Венински. Той допълни, че четвърти месец подред им се отказват срещи в Министерството и разговор с министъра на земеделието и храните за конкретно решение с ясни условия, размер и срок за изплащане.

"Искаме налагане на таван на подпомагането, защото има данни, които показват, че някои стопанства ще вземат стотици хиляди евро, а други ще бъдат изцяло изключени. Целият наш сектор, цели региони са абсолютно изключени от помощта. Настояваме сектор месодайно говедовътство да бъде равнопоставен на овцевъдство, на млечни крави, на биволовъдство, да има диалог в сектора, да участваме в решенията и подпомагането да се разпределя по прозрачен принцип", поясни Иван Венински.

По думите му всички сектори да се третират наравно, на база на технологични карти.

Животновъди блокираха главния път София-Варна край Севлиево

"Всяко животно има нужда от фуражи, всяко животно има нужда от паша и от вода. Настояваме за таван на помощта до 25 000 евро на стопанство. Малките и средни фермери са гръбнакът на животновъдството в Европа., надявам се все още и в България.Ако днес не се стигне до решение с министерството, протестите ни ще продължат", предупреди Вениниски и подчерта, че протестът не е политически. Браншовата камара на месодайното животновъдство обмисля да се присъедини към отделния протест на животновъди и земеделци, обявен за 11 ноември в София.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Таня Благова    
протест на животновъди земеделие
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