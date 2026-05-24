София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

С тържествено шествие, концерти, литературни инициативи и изложби София отбелязва 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. За празничните събития в столицата са въведени и засилени мерки за сигурност, съобщиха от президентството, Столичната община и Националната служба за охрана.

Празничното шествие започва в 10:30 часа от площада пред Археологическия музей. В него ще се включи и вицепрезидентът Илияна Йотова. Шествието ще премине покрай Българската академия на науките и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а финалът му ще бъде пред паметника на светите братя Кирил и Методий до Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

В шествието ще участват Гвардейският духов оркестър, представители на културни и образователни институции, ученици, преподаватели и граждани.

От 11:00 часа пред Националната библиотека ще започне официалната церемония с тържествен водосвет, отслужен от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Слова ще произнесат Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев и писателят Ангел Игов.

В програмата са включени и изпълнения на ученици, които ще рецитират стихотворението „Аз съм българче“, след което в небето ще бъдат пуснати балони с буквите от българската азбука.

По-късно през деня, от 18:30 часа, Илияна Йотова ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Национален исторически музей.

Празничната програма в столицата продължава през целия ден. На площад „Св. Александър Невски“ от 12:00 часа ще има концерт с участието на ученици от столични училища и Националния дворец на децата.

В Градската градина посетителите могат да разгледат изложбата „Букварите на поколения българи“, която проследява 80-годишната история на българското букварче. На площад „Славейков“ и в Столичната библиотека се провежда и 24-часовият литературен маратон „Да поЧетем“.

Сред останалите събития са фотодокументалната изложба „Българските ръкописи по света“, концерт на Джаз формация „София“ и HighLight Singing Academy, както и фолклорен концерт на ансамбъл „София-6“.

В същото време от Национална служба за охрана съобщиха, че въвеждат засилени мерки за сигурност около Националната библиотека и паметника на светите братя Кирил и Методий.

От 09:00 часа достъпът до зоната ще става през два контролно-пропускателни пункта – на ул. „Шипка“ срещу Софийския университет и на бул. „Васил Левски“ срещу Националната художествена академия.

Посетителите ще преминават през проверки с металдетектори и скенери. Няма да бъдат допускани хора с обемист багаж, опасни предмети, пиротехника или лица във видимо неадекватно състояние.

От НСО допълват, че между 09:00 и 13:00 часа ще бъде забранено използването на дронове в района около празничните събития.