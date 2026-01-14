Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

България

14 януари 2026, 14:26
Н ачинът, по който се изчисляват сметките за парно, трябва да бъде променен, тъй като сегашният механизъм е обявен за несправедлив и непрозрачен. Въпреки решенията на българския и европейския съд, старата формула ще се използва до края на зимата, защото новата все още се подготвя. Това обясни Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, в ефира на NOVA NEWS.

В момента се работи по промяна на правилата, така че да се отчитат фактори, които досега са били пренебрегвани – например дали сградата е санирана и в какво състояние е дограмата. Според Георгиев обаче това крие риск от още по-голямо объркване за потребителите.

„Вкарването на коефициенти, които отчитат фактори, липсващи досега, за съжаление ще направи тази формула още по-непонятна, защото ще бъде по-сложна“, коментира той.

Въпреки новите изчисления, енергията за тръбите в блока ще продължи да се разпределя пропорционално според големината на жилищата. Това означава, че собствениците на по-големи апартаменти винаги ще плащат по-високи суми за сградна инсталация.

За момента абонатите ще продължат да получават сметки по досегашния начин, но те няма да бъдат окончателни. Георгиев подчерта, че реалните суми ще станат ясни едва след края на отоплителния сезон.

„Всички сметки, които излизат сега, на практика са прогнозни. Когато излезе новият начин на изчисляване, те ще трябва да се преизчислят и да има изравнителни сметки“, обясни председателят на асоциацията.

Относно сроковете за въвеждане на промените, той уточни: „Законов срок за съжаление няма. Говорим за практическия срок, който трябва да се случи до края на отоплителния сезон, за да бъдат верни изравнителните сметки“.

По отношение на предстоящото приемане на единната европейска валута, Георгиев успокои, че това няма да се отрази на разходите за отопление. Тъй като цената се определя от КЕВР, ще се извърши единствено превалутиране от левове в евро и „драма няма как да произлезе“. Георгиев допълни още, че страната ни не е заплашена от глоби от страна на ЕС заради забавянето на новата нормативна уредба.

