91-годишна жена пострада при пожар в Сливен

Ж ена на 91 години е пострадала при пожар в дома си в сливенския квартал „Надежда“, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден в петък, в 10:41 часа в районната служба (РС) "Пожарна безопасност и защита на населението" ПБЗН в Сливен. Произшествието е ликвидирано от два екипа на пожарната.

По първоначални данни жената е направила опит да запали печка на твърдо гориво с парче пластмаса, което е попаднало върху дрехите ѝ и се е възпламенило. Пострадалата е транспортирана от екип на Център за спешна медицинска помощ – Сливен.

При пожара са причинени материални щети – опушени стени около 40 кв. м, увредена бяла и черна техника, домашно имущество, дограма и др. Сградата е спасена.

По-късно в Същия ден, в 22:56 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за запален пластмасов контейнер за смет в квартал „Ст. Заимов“ в Сливен. Произшествието е ликвидирано от един екип на пожарната. Няма пострадали. Спасени са два автомобила, паркирани в близост до горящия контейнер.

Припомняме, че в събота бе подаден сигнал за авария в газопреносна тръба на ул. „Ал. Пушкин“ в Сливен. Няма пострадали. Дежурен екип обезопаси района и остана на място до отстраняване на повредата.