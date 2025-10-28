Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

О мбудсманът Велислава Делчева предупреждава за „правен вакуум“ в разгара на отоплителния сезон, който може да остави хиляди българи в несигурност и да затрудни формирането на справедливи сметки за парно. В писмо до министъра на енергетиката Жечо Станков Делчева настоява за незабавни действия и яснота за правилата за изчисляване на енергията от сградната инсталация.

Омбудсманът изпрати писмото след спирането от Върховния административен съд на формулата за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация в сгради с етажна собственост. Това решение оставя хиляди потребители в правна несигурност в средата на отоплителния сезон.

Омбудсманът иска промяна в наредбата за сградната инсталация

„Ако отоплителният сезон започне без ясни правила за сградната инсталация, гражданите ще се окажат в ситуация на несигурност и липса на прозрачност при сметките си за парно. Необходимо е бързо решение, което да гарантира справедливост и законосъобразност при формирането на дяловото разпределение“, подчертава Делчева.

Още през февруари 2025 г. омбудсманът е поискала становище от Министерството на енергетиката относно това как ще се формират месечните сметки на потребителите, след като е обявено намерението за нова формула за изчисляване на топлинната енергия. През март същата година Делчева е изразила отрицателно становище по предложен проект за промени в Наредбата за топлоснабдяването, като е посочила, че текстът не е законосъобразен и не защитава правата на потребителите.

„Необходим е професионален и задълбочен анализ, който да гарантира прозрачно, точно и справедливо определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация. Гражданите настояват за яснота, защото плащат сметки, които не разбират“, се казва още в писмото.

Омбудсманът отбелязва, че институцията получава множество жалби и сигнали от граждани, настояващи за справедлив и прозрачен начин на изчисляване на енергията и за точно разпределение на разходите между собствениците. Подобни изисквания са заложени и в Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност и в решението на Съда на ЕС от 23 октомври 2025 г., според които правилата при изчисляването на разходите трябва да осигуряват прозрачност и точност на индивидуалното отчитане.

В края на писмото Делчева настоява министърът да посочи конкретни и неотложни мерки за преодоляване на възникналия правен вакуум и за защита на правата на потребителите на топлинна енергия.