„Голямото несъответствие“: Къде изчезнаха 1 млрд. години от историята на Земята?

Г еологията е сложна тема, но ако има един прост принцип, на който можете да разчитате, то това е законът за суперпозицията, или че най-младите пластове (или слоеве от скали или седименти) ще бъдат над по-старите пластове.

Разбира се, има изключения – например, разломи, които движат по-млада скала върху по-стара – но като цяло, колкото по-надолу отивате, толкова по-стари са скалите. Но понякога, докато се спускате през слоевете на скалата, откривате прекъсване, където липсват слоеве от геоложкия запис, известно като несъответствие.

„Несъответствията са вид геоложки контакт – граница между скали – причинени от период на ерозия или пауза в натрупването на седименти, последвана от ново отлагане на седименти“, обяснява Джим Дейвис от Геоложката служба на Юта и допълва: „Казано по-просто, несъответствието е прекъсване във времето в иначе непрекъснат скален запис“.

Въпреки че несъответствията са често срещани, някои от тях изискват повече обяснение от други. През 1869 г. Джон Уесли Пауъл изучава скални слоеве в Гранд Каньон, когато забелязва подобно несъответствие, откривайки скала на 520 милиона години, разположена върху скала на възраст между 1,4 и 1,8 милиарда години.

„Изминали са повече от милиард години“, обясни в изявление през 2021 г. Бара Пийк, която ръководеше предишно проучване на Голямото несъответствие. „Това е и милиард години по време на интересен период от историята на Земята, в който планетата преминава от по-стара среда към съвременната Земя, която познаваме днес“.

Несъответствието на Гранд Каньон е интересно откритие само по себе си, но стана много по-интригуващо, когато Голямото несъответствие беше открито по целия свят.

„Ако отидете на места по Канадския щит, може да видите архейски, тоест скали на 2,5 милиарда или повече години, със седименти от камбрий или ордовик върху тях“, обясни Бренхин Келер, доцент по науки за Земята в колежа Дартмут, пред PNAS в подкаста им Science Sessions. „Така че пропускате 2 от тези 2,5 милиарда години. На други места разликата може да е много, много по-кратка, но във всички случаи има някакво аномално изобилие от несъответствия през този период“.

Няма истински консенсус относно това, което е причинило Голямото несъответствие, но има хипотези.

Една от предложените през 2019 г. теории предполага, че празнината в геоложкия запис е резултат от „ снежна топка Земя “ - хипотезата, че по време на един или повече периоди от историята на Земята повърхността ѝ почти изцяло е замръзнала. Според тази идея липсващите слоеве могат да се обяснят с растежа на ледниците и след това с отдръпването им, които са ги дразнили и отнасяли в моретата.

Друга идея е, че това е причинено от образуването на суперконтинента Родиния, което е довело до повдигане на по-стари скали, където те са били изветряни и ерозирани.

В ново проучване екип от геолози, изучаващи древни скали на пет обекта в Северен Китай, смятат, че са открили доказателства, че събитията, причинили Голямото несъответствие, са се случили стотици милиони години по-рано, отколкото биха очаквали някоя от хипотезите.

Екипът реконструира кога по-старите скали биха се охладили, докато са се издигали към повърхността на тези места. След това те анализираха радиоактивните елементи в скалите, което им позволи да разберат колко време е минало, откакто скалите са се охладили под определена температура.

„Датите от мултихронометри и инверсии на термичната история показват, че най-същественото охлаждане на континенталния фундамент се е случило от ~2100 до 1600 [преди милиона години]“, обяснява екипът в своето проучване.

Това е много преди Снежната Земя, за която се смята, че се е случила преди около 700 милиона години. Според изследването има и друго обяснение: различен суперконтинент.

„Сравнението с данни за термичната история на Лаврентия, Балтика и Амазония предполага, че продължителната тектоника на плочите, широко модулирана от цикли на суперконтиненти, а не заледяване тип „снежна топка Земя“, е отговорна за ексхумацията на земната кора под несъответствието“, пише екипът.

„Най-силно изразената ерозия, очевидна както в термохронологичния запис, така и в геохимичните индикатори за континентално изветряне, е показана като връзка с развитието на първия истински суперконтинент на Земята (Колумбия), а не с камбрийската експлозия или появата на съвременната тектоника на плочите.“

Новото проучване е малко вероятно да сложи край на дебата, въпреки че със сигурност е интересно и вероятно ще предизвика по-нататъшни дебати сред геолозите по темата, особено като се има предвид, че първите животни са се появили малко след Снежната Земя.