„Голямото несъответствие“: Къде изчезнаха 1 млрд. години от историята на Земята?

През 1869 г. Джон Уесли Пауъл забелязва нещо невероятно в Гранд Каньон: скала на 520 милиона години лежи директно върху пласт на възраст между 1,4 и 1,8 милиарда години. Къде е изчезнал целият този интервал от време?

2 март 2026, 11:08
„Голямото несъответствие": Къде изчезнаха 1 млрд. години от историята на Земята?

Г еологията е сложна тема, но ако има един прост принцип, на който можете да разчитате, то това е законът за суперпозицията, или че най-младите пластове (или слоеве от скали или седименти) ще бъдат над по-старите пластове.

Разбира се, има изключения – например, разломи, които движат по-млада скала върху по-стара – но като цяло, колкото по-надолу отивате, толкова по-стари са скалите. Но понякога, докато се спускате през слоевете на скалата, откривате прекъсване, където липсват слоеве от геоложкия запис, известно като несъответствие.

„Несъответствията са вид геоложки контакт – граница между скали – причинени от период на ерозия или пауза в натрупването на седименти, последвана от ново отлагане на седименти“, обяснява Джим Дейвис от Геоложката служба на Юта и допълва: „Казано по-просто, несъответствието е прекъсване във времето в иначе непрекъснат скален запис“.

Въпреки че несъответствията са често срещани, някои от тях изискват повече обяснение от други. През 1869 г. Джон Уесли Пауъл изучава скални слоеве в Гранд Каньон, когато забелязва подобно несъответствие, откривайки скала на 520 милиона години, разположена върху скала на възраст между 1,4 и 1,8 милиарда години. 

„Изминали са повече от милиард години“, обясни в изявление през 2021 г. Бара Пийк, която ръководеше предишно проучване на Голямото несъответствие. „Това е и милиард години по време на интересен период от историята на Земята, в който планетата преминава от по-стара среда към съвременната Земя, която познаваме днес“.

Несъответствието на Гранд Каньон е интересно откритие само по себе си, но стана много по-интригуващо, когато Голямото несъответствие беше открито по целия свят.

„Ако отидете на места по Канадския щит, може да видите архейски, тоест скали на 2,5 милиарда или повече години, със седименти от камбрий или ордовик върху тях“, обясни Бренхин Келер, доцент по науки за Земята в колежа Дартмут, пред PNAS в подкаста им Science Sessions. „Така че пропускате 2 от тези 2,5 милиарда години. На други места разликата може да е много, много по-кратка, но във всички случаи има някакво аномално изобилие от несъответствия през този период“.

Няма истински консенсус относно това, което е причинило Голямото несъответствие, но има хипотези. 

Една от предложените през 2019 г. теории предполага, че празнината в геоложкия запис е резултат от „ снежна топка Земя “ - хипотезата, че по време на един или повече периоди от историята на Земята повърхността ѝ почти изцяло е замръзнала. Според тази идея липсващите слоеве могат да се обяснят с растежа на ледниците и след това с отдръпването им, които са ги дразнили и отнасяли в моретата. 

Друга идея е, че това е причинено от образуването на суперконтинента Родиния, което е довело до повдигане на по-стари скали, където те са били изветряни и ерозирани.

В ново проучване екип от геолози, изучаващи древни скали на пет обекта в Северен Китай, смятат, че са открили доказателства, че събитията, причинили Голямото несъответствие, са се случили стотици милиони години по-рано, отколкото биха очаквали някоя от хипотезите. 

Екипът реконструира кога по-старите скали биха се охладили, докато са се издигали към повърхността на тези места. След това те анализираха радиоактивните елементи в скалите, което им позволи да разберат колко време е минало, откакто скалите са се охладили под определена температура.

„Датите от мултихронометри и инверсии на термичната история показват, че най-същественото охлаждане на континенталния фундамент се е случило от ~2100 до 1600 [преди милиона години]“, обяснява екипът в своето проучване.

Това е много преди Снежната Земя, за която се смята, че се е случила преди около 700 милиона години. Според изследването има и друго обяснение: различен суперконтинент.

„Сравнението с данни за термичната история на Лаврентия, Балтика и Амазония предполага, че продължителната тектоника на плочите, широко модулирана от цикли на суперконтиненти, а не заледяване тип „снежна топка Земя“, е отговорна за ексхумацията на земната кора под несъответствието“, пише екипът. 

„Най-силно изразената ерозия, очевидна както в термохронологичния запис, така и в геохимичните индикатори за континентално изветряне, е показана като връзка с развитието на първия истински суперконтинент на Земята (Колумбия), а не с камбрийската експлозия или появата на съвременната тектоника на плочите.“

Новото проучване е малко вероятно да сложи край на дебата, въпреки че със сигурност е интересно и вероятно ще предизвика по-нататъшни дебати сред геолозите по темата, особено като се има предвид, че първите животни са се появили малко след Снежната Земя.

Източник: iflscience    
Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Изненада в Холивуд: Зендая и Том Холанд се оженили тайно

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

SAG Awards 2026:

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Германия, Франция и Великобритания готови за
Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Надпреварата при AI смартфоните набира сила, като все повече производители намират различни начини да използват технологията, за да привлекат вниманието. Новите разработки на Honor в тази посока показват стратегията на компанията AI да е към човека.

Американски изтребители се разбиха, пилоти се спасиха с парашути в Кувейт

„Съответните органи незабавно започнаха издирвателни и спасителни операции“, заяви говорителят на министерството на отбраната на Кувейт полковник Саид Ал-Атуан в официалното съобщение

<p>Българи, а не европейци: Какво ни обединява в навечерието на 3 март?</p>

"Тренд": Българите държат на националната идентичност, но се тревожат за културната уязвимост

Проучване показва, че традициите, историята и езикът са ключови за българската идентичност, като 60% от анкетираните усещат риск за културното наследство

"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда

Инцидентът отне живота на пътник в АТВ, след като лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря бъгито

Автомобил пламна на АМ "Марица"

Все още не е известна причината за запалването

<p>Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия</p>

Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

.

Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Конфликтът в Близкия изток обаче вероятно ще доведе и до засилен контрол върху президента на ФИФА Джани Инфантино заради близките отношения, които е изградил с Тръмп

<p>Николай Младенов с важна новина за блокираните в Дубай пътници</p>

Николай Младенов с важна новина: Дубай издаде директива в подкрепа на блокираните пътници

България Преди 2 часа

Хотелите са задължени да не гонят гостите, засегнати от отменени полети и затворено въздушно пространство

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

В брифингите служители на администрацията подчертаха, че балистичните ракети на Иран и прокси силите му в региона представляват непосредствена заплаха за интересите на САЩ, но не е имало разузнавателни данни за това, че Техеран е щял да атакува американските сили пръв

<p>Смъртоносният капан на ЦРУ: Как бе поразен върховният лидер на Иран</p>

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Свят Преди 2 часа

Месеци наред САЩ и Израел са проследявали движенията на върховния лидер. Точните методи, които са използвали, са секретни, въпреки че американският президент Доналд Тръмп загатна за тях в публикация в социалните мрежи

<p>Важна информация за пенсионерите</p>

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция

<p>Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след сблъсък&nbsp;в Айтос</p>

Тя е била ударена от автомобил, докато е пресичала неправилно пътното платно

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Китайската компания представи новото поколение на флагмана си при смартфоните, като той използва върховите технологии на Leica при мобилната фотография и обещава мощен хардуер, който е способен да се справя и с тежки изчислителни задачи

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

Изследванията с радиотелескопа LOFAR обхващат научни области като слънчева физика, космическо време, образуване на галактики, физика на пулсарите, преходни радио явления и космически магнитни полета

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч

Столицата на Ливан Бейрут

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

Свят Преди 2 часа

Операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран блокира летищата в района, очаква се рязък скок на цените на суровия петрол

