Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

Лондон увеличава мерките за противовъздушна и противодронова защита в региона.

2 март 2026, 11:23
Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО
Източник: БТА

Б ританската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон“, извършен тази нощ срещу британската военновъздушна база в Кипър, съобщи Министерството на отбраната след израелско-американските удари по Иран.

„Нашите въоръжени сили реагират на предполагаем удар с дрон по базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири в Кипър, извършен в полунощ“ местно време (и българско - бел. ред.) заяви говорител на Министерството на отбраната, цитиран от АФП. „Нашата система за защита в региона е на най-високо ниво“, добави той.

Няма съобщения за жертви.

Базата в Акротири – британска отвъдморска територия от независимостта на Кипър през 1960 г. – е най-голямата военна база на Великобритания в региона.

Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети Еф-35.

Великобритания се съгласи Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, обяви вчера премиерът Киър Стармър. Той допълни, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран“.

„Всички помним грешките, допуснати в Ирак, и си извадихме поуките“, подчерта британският премиер.

Но „Иран посяга на британски интереси и поставя в сериозна опасност британски граждани“ и съюзниците на страната в региона, добави Стармър. „Единственият начин да се сложи край на заплахата е да се унищожат ракетите на източника – в складовете за съхранение или пусковите установки, от които се изстрелват.“

Дронът, ударил британска база, е ирански, потвърди по-късно президентът на Кипър, цитиран от BBC.

Президентът на Кипър Никос Христодулидис разкри повече подробности за удара по британска военна база на територията на Обединеното кралство в южната част на Кипър.

Точно след полунощ „безпилотен летателен апарат Shahed“ се е разбил в британските военни съоръжения в Акротиpи, причинявайки „незначителни материални щети“, се посочва в актуализацията в платформата X. Дроновете Shahed са производство на Иран.

Президентът заявява, че е „в постоянен контакт“ с европейските лидери и с представители на други държави. Той добавя, че Кипър „не възнамерява да участва в никаква военна операция“.

Това идва след последното изявление на Британското министерство на отбраната, което съобщи, че изтегля членове на семействата от базата в Акротиpи.

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за кипърските власти след атаката с дрон и заяви, че ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите страни членки, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“. 

„Говорих с президента (на Кипър Никос) Христодулидис, който ме информира за единичния инцидент, който се е случил малко след полунощ и е включвал насочване на безпилотно летателно средство към британската база в Акротири“, заяви Фон дер Лайен тази сутрин в своя публикация в Екс. „Въпреки че Република Кипър не беше целта, нека бъда ясна: ние стоим колективно, твърдо и недвусмислено зад нашите държави членки пред лицето на всяка заплаха“, написа още тя. 

Източник: BBC, БТА    
Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Технологии Преди 13 минути

Надпреварата при AI смартфоните набира сила, като все повече производители намират различни начини да използват технологията, за да привлекат вниманието. Новите разработки на Honor в тази посока показват стратегията на компанията AI да е към човека.

Ормузкия проток

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

Свят Преди 23 минути

Техеран все още запазва неизползвана досега „ядрена опция“ - затварянето на Ормузкия проток, която може да нарани американските потребители и да удари ахилесовата пета на Доналд Тръмп

<p>Каква е драмата с вноса на слънчоглед от Аржентина?</p>

БАБХ следи вноса на слънчоглед от Аржентина заради пестициди

България Преди 46 минути

БАБХ ще продължи засиления официален контрол до окончателното приключване на случая

<p>Българи, а не европейци: Какво ни обединява в навечерието на 3 март?</p>

"Тренд": Българите държат на националната идентичност, но се тревожат за културната уязвимост

България Преди 1 час

Проучване показва, че традициите, историята и езикът са ключови за българската идентичност, като 60% от анкетираните усещат риск за културното наследство

"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда

"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда

Свят Преди 1 час

Инцидентът отне живота на пътник в АТВ, след като лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря бъгито

Автомобил пламна на АМ "Марица"

Автомобил пламна на АМ "Марица"

България Преди 1 час

Все още не е известна причината за запалването

<p>Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия</p>

Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

България Преди 1 час

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

<p>Николай Младенов с важна новина за блокираните в Дубай пътници</p>

Николай Младенов с важна новина: Дубай издаде директива в подкрепа на блокираните пътници

България Преди 2 часа

Хотелите са задължени да не гонят гостите, засегнати от отменени полети и затворено въздушно пространство

<p>Смъртоносният капан на ЦРУ: Как бе поразен върховният лидер на Иран</p>

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Свят Преди 2 часа

Месеци наред САЩ и Израел са проследявали движенията на върховния лидер. Точните методи, които са използвали, са секретни, въпреки че американският президент Доналд Тръмп загатна за тях в публикация в социалните мрежи

<p>Важна информация за пенсионерите</p>

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март

България Преди 2 часа

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция

<p>Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след сблъсък&nbsp;в Айтос</p>

Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след пътен инцидент в Айтос

България Преди 2 часа

Тя е била ударена от автомобил, докато е пресичала неправилно пътното платно

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Технологии Преди 2 часа

Китайската компания представи новото поколение на флагмана си при смартфоните, като той използва върховите технологии на Leica при мобилната фотография и обещава мощен хардуер, който е способен да се справя и с тежки изчислителни задачи

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

България Преди 2 часа

Изследванията с радиотелескопа LOFAR обхващат научни области като слънчева физика, космическо време, образуване на галактики, физика на пулсарите, преходни радио явления и космически магнитни полета

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

България Преди 2 часа

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч

Столицата на Ливан Бейрут

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

Свят Преди 2 часа

Операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран блокира летищата в района, очаква се рязък скок на цените на суровия петрол

<p>35 шева на трапезната маса: Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си</p>

35 шева на трапезната маса: Джефри Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си

Свят Преди 2 часа

Д-р Ева Дъбин, описана като „проводник" между Епстийн и болница Маунт Синай, е отрекла каквото и да е нарушение

Всичко от днес

