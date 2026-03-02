Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

Б ританската армия съобщи за „предполагаем удар с дрон“, извършен тази нощ срещу британската военновъздушна база в Кипър, съобщи Министерството на отбраната след израелско-американските удари по Иран.

„Нашите въоръжени сили реагират на предполагаем удар с дрон по базата на Кралските военновъздушни сили в Акротири в Кипър, извършен в полунощ“ местно време (и българско - бел. ред.) заяви говорител на Министерството на отбраната, цитиран от АФП. „Нашата система за защита в региона е на най-високо ниво“, добави той.

Няма съобщения за жертви.

Базата в Акротири – британска отвъдморска територия от независимостта на Кипър през 1960 г. – е най-голямата военна база на Великобритания в региона.

Лондон наскоро разположи там допълнителни средства, включително системи за противовъздушна и противодронова отбрана, радари и самолети Еф-35.

Великобритания се съгласи Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, обяви вчера премиерът Киър Стармър. Той допълни, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран“.

„Всички помним грешките, допуснати в Ирак, и си извадихме поуките“, подчерта британският премиер.

Но „Иран посяга на британски интереси и поставя в сериозна опасност британски граждани“ и съюзниците на страната в региона, добави Стармър. „Единственият начин да се сложи край на заплахата е да се унищожат ракетите на източника – в складовете за съхранение или пусковите установки, от които се изстрелват.“

A drone strike has hit Britain’s Royal Air Force base of Akrotiri in Cyprus, causing limited damage and no casualties, the island’s president and Britain’s defense ministry say.https://t.co/TO5BUd2pzC — Gary Buckley™ (@myrddenbuckley) March 2, 2026

Дронът, ударил британска база, е ирански, потвърди по-късно президентът на Кипър, цитиран от BBC .

Президентът на Кипър Никос Христодулидис разкри повече подробности за удара по британска военна база на територията на Обединеното кралство в южната част на Кипър.

Точно след полунощ „безпилотен летателен апарат Shahed“ се е разбил в британските военни съоръжения в Акротиpи, причинявайки „незначителни материални щети“, се посочва в актуализацията в платформата X. Дроновете Shahed са производство на Иран.

Президентът заявява, че е „в постоянен контакт“ с европейските лидери и с представители на други държави. Той добавя, че Кипър „не възнамерява да участва в никаква военна операция“.

Това идва след последното изявление на Британското министерство на отбраната, което съобщи, че изтегля членове на семействата от базата в Акротиpи.

Iranian drone crashed into RAF base, Cypriot President Nikos Christodoulides says https://t.co/dmBty7M1kl — BBC Politics (@BBCPolitics) March 2, 2026

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за кипърските власти след атаката с дрон и заяви, че ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено“ зад своите страни членки, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“.

„Говорих с президента (на Кипър Никос) Христодулидис, който ме информира за единичния инцидент, който се е случил малко след полунощ и е включвал насочване на безпилотно летателно средство към британската база в Акротири“, заяви Фон дер Лайен тази сутрин в своя публикация в Екс. „Въпреки че Република Кипър не беше целта, нека бъда ясна: ние стоим колективно, твърдо и недвусмислено зад нашите държави членки пред лицето на всяка заплаха“, написа още тя.