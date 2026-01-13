България

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

Вместо по формула, сега се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон

13 януари 2026, 10:08
С лед решението на Съда на Европейския съюз, с което беше отменен досегашният начин за изчисляване на таксата за сградна инсталация, хиляди потребители на топлофикация се оказаха в правен и финансов вакуум. Вместо по формула, сметките за парно в момента се изчисляват на база прогнозно потребление от предишния отоплителен сезон – дори в сградите с реално месечно отчитане.

Съдът на ЕС се произнесе за цените на парното в България

По темата говори адвокат Незрет Бабучев, който очерта правната рамка, пропуските в нормативната уредба и възможните решения, които институциите трябва спешно да предприемат.

Според адвокат Бабучев към момента няма законово определен краен срок, в който държавата е длъжна да въведе новата методика за изчисляване на таксата за сградна инсталация. Причината е, че действащата формула вече е отменена – първо от Върховния административен съд, а след това и от Съда на Европейския съюз.

„Няма нормативен акт, който да посочва конкретен срок, но това не означава, че проблемът може да бъде отлаган. Административният орган е длъжен да изработи нова формула, съобразена с указанията на съда“, подчерта Бабучев пред NOVA.

Предлагат 30% сградна инсталация в сметката за парно

Едно от ключовите указания на Съда на ЕС е свързано с начина, по който се разпределят разходите за сградна инсталация.

По думите на адвоката те трябва да бъдат съобразени с идеалните части на собствениците, а не да се разпределят механично между всички апартаменти. Това е принцип, заложен и в българския Закон за управление на етажната собственост - разходите за общи части се поемат според дела на всеки собственик.

„Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък. Това противоречи на логиката и на закона“, категоричен е Бабучев.

Съдът отмени формулата за сметките за парно

Друг важен момент в решението на европейския съд е, че различните типове сгради имат различни топлинни загуби.

Затова бъдещата методика трябва да отчита: типа на сградата, нивото на изолация, енергийната ефективност и техническото състояние на инсталацията.

„Съдът ясно посочва, че не може всички сгради да бъдат третирани еднакво. Старите, лошо изолирани блокове губят много повече енергия, а това се прехвърля директно върху сметките на хората“, обясни юристът.

Омбудсманът иска промяна в наредбата за сградната инсталация

Новата методика трябва да бъде заложена в наредба, която урежда топлоснабдяването. Именно там досегашната формула е била отменена и именно там трябва да бъдат направени измененията.

Отговорността за това носи Министерството на енергетиката, което следва да изготви новия нормативен текст в съответствие с указанията на съда.

Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки

Един от най-чувствителните въпроси е дали новата методика може да важи със задна дата, така че хората да бъдат компенсирани за периодите, в които са плащали по отменена формула.

Според адвокат Бабучев това е изключително малко вероятно: „Обратното действие на нормативен акт е изключение в българската правна практика. По принцип актовете действат за бъдеще. Ако се допусне обратно действие, това почти сигурно ще бъде атакувано в съда“.

В момента топлофикационните дружества и потребителите се намират в правен парадокс – старата методика е отменена, но нова няма. Затова на практика се прилага същият механизъм, защото просто липсва алтернатива.

„Всички работят по отменена формула не защото е правилна, а защото няма друга“, обобщи адвокатът.

На въпроса дали потребителите трябва да се подготвят за по-високи сметки, Бабучев бе предпазлив, но реалистичен: „Хаосът в енергетиката е сериозен. Сметките в момента са прогнозни, защото няма действаща методика. Най-добрата ситуация е в новите сгради, където има пълно измерване и минимални общи разходи. При останалите целта трябва да бъде максимално приближаване до реалното потребление“.

В по-широк план адвокат Бабучев акцентира върху нуждата от национална политика за енергийна ефективност – обновяване на сградния фонд, подмяна на остарели инсталации и ограничаване на топлинните загуби.

Източник: NOVA    
парно сметки ЕС съд формула сградна инсталация решение адв. Бабучев
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
