Американски изтребители се разбиха, пилоти се спасиха с парашути в Кувейт

М инистерството на отбраната на Кувейт съобщи в понеделник, че „няколко военни самолета на Съединените щати са се разбиха“, но „всички членове на екипажа са оцелели“.

Изявлението идва, след като видеоклипове, геолокирани от CNN , показаха катастрофа на изтребител в Кувейт и пилот, който се спуска с парашут към земята.

BREAKING: Kuwait's defence ministry says "several" US military aircraft crashed this morning inside the country.



It says the crews of the jets survived and are in "stable" conditions after being evacuated and transferred to hospitals.https://t.co/2ngVXXQEvq pic.twitter.com/MphCn14JPx — Sky News (@SkyNews) March 2, 2026

От CNN уточняват, че потърсили Централното командване на САЩ за коментар.

„Съответните органи незабавно започнаха издирвателни и спасителни операции“, заяви говорителят на министерството на отбраната на Кувейт полковник Саид Ал-Атуан в официалното съобщение.

„Екипажите са евакуирани от местата на катастрофите и са прехвърлени в болница за оценка на състоянието им и оказване на необходимата медицинска помощ“, каза той, добавяйки, че състоянието им е „стабилно“.

Ал-Атуан допълни, че Кувейт е в „директна координация“ с американските власти.