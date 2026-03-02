Американски изтребители се разбиха, пилоти се спасиха с парашути в Кувейт

М инистерството на отбраната на Кувейт съобщи в понеделник, че „няколко военни самолета на Съединените щати са се разбиха“, но „всички членове на екипажа са оцелели“.
Изявлението идва, след като видеоклипове, геолокирани от CNN, показаха катастрофа на изтребител в Кувейт и пилот, който се спуска с парашут към земята.
BREAKING: Kuwait's defence ministry says "several" US military aircraft crashed this morning inside the country.— Sky News (@SkyNews) March 2, 2026
It says the crews of the jets survived and are in "stable" conditions after being evacuated and transferred to hospitals.https://t.co/2ngVXXQEvq pic.twitter.com/MphCn14JPx
От CNN уточняват, че потърсили Централното командване на САЩ за коментар.
„Съответните органи незабавно започнаха издирвателни и спасителни операции“, заяви говорителят на министерството на отбраната на Кувейт полковник Саид Ал-Атуан в официалното съобщение.
„Екипажите са евакуирани от местата на катастрофите и са прехвърлени в болница за оценка на състоянието им и оказване на необходимата медицинска помощ“, каза той, добавяйки, че състоянието им е „стабилно“.
Ал-Атуан допълни, че Кувейт е в „директна координация“ с американските власти.