Европрокуратурата: Българският европейски прокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение

26 февруари 2026, 09:55
Европрокуратурата: Българският европейски прокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение
Източник: Официална страница на Европейската прокуратура

К олегията на Европейската прокуратура е установила, че българският европейски прокурор е виновен в тежко нарушение. Това е според  становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции. 

Името на прокурора не се съобщава, но явно става дума за Теодора Георгиева.

Колегията е отложила решението си за конкретната санкция. Заради сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва възможността наказанието да бъде освобождаване от поста.

Кьовеши разясни мотивите за отстраняването на Теодора Георгиева

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за решението на Колегията, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарната процедура срещу българския европейски прокурор.

Според регламента за Европейската прокуратура, единствено Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор при тежко нарушение по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради това, преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да преценят дали ще поискат освобождаването на съответния прокурор.

Българският европейски прокурор остава временно отстранен от длъжност до окончателно решение на компетентните институции, като възнаграждението му е спряно.

Дисциплинарната процедура срещу Теодора Георгиева започна през септември. Шест месеца по-рано тя бе отстранена от поста си.

Преди това от Европейската прокуратура съобщиха, че Георгиева е разследвана административно от останалите европейски прокурори за възможни неправомерни действия.

Дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

През март 2025 г. Теодора Георгиева обяви, че се чувства застрашена от Делян Пеевски. Тя си направи отвод по делото "Чирен“ с мотива, че се е почувствала застрашена заради заплахи, получени по повод повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ ръководител на "Булгартрансгаз“ - Владимир Малинов.

Георгиева поиска и защита от Кьовеши, която ѝ я осигури.

Анонимно в публичното пространство бе разпространено видео, на което се вижда как брокерът на влияние Петьо Петров - Еврото разговаря с жена, сочена за Георгиева, като ѝ обещава да заеме поста. Това наложи временното ѝ отстраняване от Европейската прокуратура заради подозрения в търговия с влияние. 

Източник: БГНЕС    
Европрокуратурата: Българският европейски прокурор Теодора Георгиева е извършила тежко нарушение

Признаха за виновна българския европрокурор Теодора Георгиева
