Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

КЕВР и институциите започват проверки

5 февруари 2026, 11:12

Г раждани от различни части на страната сигнализират за необичайно високи сметки за електроенергия през последните месеци. Докато енергийният министър и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обещават проверки на отчетните периоди и измервателните уреди, потърпевшите потребители изказват съмнения за системни грешки в софтуера и метода на изчисление на крайните суми.

Случаят в Хасково: Скок от 200 на над 600 лева

Данаил Тодоров от Хасково споделя, че за периода от септември до декември сметката му за електроенергия е нараснала повече от три пъти – от 207 лв. на 637 лв. Потребителят подчертава, че не е променял навиците си на потребление и в дома му няма нови електроуреди, предава NOVA. Той изразява недоверие към електронните електромери и отказва да плати такса от 70 лв. за проверка на уреда в лаборатория на самото електроразпределително дружество, тъй като не я счита за независима. Тодоров настоява за достъп до „логовете“ на електромера, за да се види кога точно е отчитана енергията.

Случаят в село Тръстиково: Сметка от 150 евро при собствена соларна система

Още по-фрапиращ случай идва от бургаското село Тръстиково. Георги Димитров, който разполага със собствена фотоволтаична инсталация (12 kW с 15 kW батерия), получава сметка от близо 159 евро за януари, при положение, че през октомври е платил едва 5.50 евро.

Димитров изказва хипотезата, че е възможно да има грешка в софтуерните настройки на ЕРП-то. Той предполага, че вместо деление на определен коефициент (1.95583), системата може би извършва умножение, което изкуствено завишава крайните стойности. Потребителят планира да изиска официални данни от софтуера на своята инсталация и да ги сравни с тези на дружеството, след което ще потърси правата си по съдебен ред.

Позицията на КЕВР

Членът на Комисията за енергийно и водно регулиране Таско Ерменков заяви в ефира на "Здравей, България", че всяка подадена жалба ще бъде индивидуално проверена. Той уточни, че електромерите измерват количеството енергия, но превръщането му в парична стойност става чрез централизиран софтуер в централите на дружествата.

Ерменков отхвърли възможността преминаването към еврото да влияе върху физическото отчитане на енергията, но призна, че технически грешки в изчисленията на сумите са възможни. КЕВР ще проверява дали отчетните периоди са спазени в рамките на 30-дневния срок, както и точността на използваните формули. По негови думи за изминалата година Комисията е разгледала множество жалби, свързани с различни аспекти на енергийните услуги.

Какви са правата ни като потребители

Адвокат Мартин Костов коментира пред NOVA NEWS какви са правата ни като потребители, ако имаме съмнения за завишени сметки за ток.

"Първо трябва да подадем жалба до самото електроразпределително дружество. Ако там не получим желания резултат, да алармираме Комисията за енергийно и водно регулиране. Това може да се случи както по електронна поща, така и чрез жалба, която да се изпрати до техния адрес", съветва юристът.

По думите му сигналите на хората са различни. Някои казват, че потреблението, което е отчетено този месец, е много по-високо, отколкото това за предходни месеци и за сравними периоди от предходни години. Според други самата цена на електричеството е по-висока.

"Цената на електричеството няма как да бъде по-висока и ако това действително е така, то тогава сметките ще бъдат преразгледани. Защото тази цена се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране, като последното увеличение на цените беше на 1 юли 2025 година", подчерта Костов. 

Потребителите обаче следва да знаят, че "сметката не е присъда". Дори да са я платили, след това имат възможност да я оспорят и, ако се установи някакво неравноправно третиране, тогава да им бъдат възстановени сумите. "След това може да има компенсация, ако бъде установено действително, че им е начислено по-високо потребление или, че сумата, която е калкулирана, не е коректна", подчерта той. 

Източник: NOVA    
