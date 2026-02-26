България

Протест пред ВСС в София срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Граждани се събраха пред Висшия съдебен съвет с искане за оставката на и.ф. главен прокурор, докато Пленумът обсъжда назначаването на нов временен ръководител на прокуратурата

26 февруари 2026, 09:39
Г раждани протестират пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района има засилено полицейско присъствие. Протестът е организиран от "Боец". 

Розови зайчета срещу Сарафов: Протестиращи блокираха ВСС с искане за оставка

Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще заседава по определянето на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, предвижда дневният ред на Пленума, публикуван на сайта на ВСС. Това е единствената точка в дневния ред на Пленума за днес, а заседанието е свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. 

„Правосъдие за всеки“ отново на протест срещу Сарафов

Припомняме, че снощи граждани протестираха пред Съдебната палата в София със същото искане.

Източник: БТА, Константин Костов    
