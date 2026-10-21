Слънце и до 26° в сряда, но идват дъждове и гръмотевични бури

В сряда ще бъде предимно слънчево и топло, с температури от 21° до 26°. Не са обявени предупредителни кодове за опасно време.

В четвъртък облачността ще се увеличи, а на места в Западна България ще превали. През нощта се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури в Северозападна България.

В петък студен фронт ще донесе дъждове, на места значителни, и понижение на дневните температури с 5–6 градуса.

В сряда ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. До обяд видимостта ще се подобри. Ще духа до умерен, в Източна България и на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°.

В София максималните температури ще бъдат около 21°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието сутринта облачността ще е значителна и на места ще е мъгливо. До обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

През нощта срещу четвъртък на отделни места в Западна България ще превали дъжд.

В четвъртък след временно разкъсване на облачността преди обяд, от запад тя отново ще се увеличи и до вечерта на места в Западна България ще превали дъжд. Ще продължи да духа юг-югоизточен вятър и ще се задържи сравнително топло с максимални температури в по-голямата част от страната над 20°. Минималните температури ще са предимно между 8° и 13°. През нощта срещу петък по приближаващия към страната студен атмосферен фронт интензивни и значителни по количество валежи ще има в Северозападна България; ще се развият гръмотевични бури.

Източник: НИМХ

В петък студеният фронт ще премине през страната. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи, в отделни райони в Централна и Източна България – значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. До вечерта от запад облачността ще започне да се разкъсва.