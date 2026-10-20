Флекс частично отряза ръката на мъж, вдигнаха медицински хеликоптер

М ъж на 64 години от маданското село Лещак беше транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до столичната болница „Софиямед“ за спешна операция след тежка травма на лявата ръка, причинена при работа с ъглошлайф.

Това съобщи пред БТА д-р Криситан Стефанов от Спешното отделение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян.

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Пациентът е постъпил в смолянската болница в 13:15 часа, транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Установена е частична ампутация на лявата предмишница с увреждане на нервно-съдов сноп и сухожилия, уточни д-р Стефанов.

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След извършените прегледи и първична хирургична обработка на раната лекарите са взели решение за въздушен транспорт до София. Мъжът ще бъде приет в Клиниката по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Софиямед“, където предстои спешна оперативна намеса.