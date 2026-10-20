Буданов: Водят се трудни преговори за траен мир в Украйна

В одят се трудни преговори за постигане на траен мир, от който се нуждае не само Украйна. Това обяви ръководителят на украинската президентска администрация Кирило Буданов в своя официален канал в Телеграм.

По думите му в този критичен момент е от съществено значение всички участващи страни да действат обмислено, да оценяват реалистично ситуацията на терен и да съобщават достоверна информация, предава "Фокус".

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Той категорично опроверга съобщенията за превземането на Добропиля от Русия, като определи като обективен факт, че градът остава под пълния контрол на Украйна.

Според ръководителя на президентската администрация командирът на руската военна групировка "Център“ генерал-полковник Андрей Иванаев умишлено дезинформира руския президент, сплашва подчинените си и им поставя нереалистични задачи. Целта според Буданов е да се демонстрира превземане на града на всяка цена, тъй като руският генерал вече официално е докладвал за това.

''Украинските отбранителни сили задържат позициите си, за да защитят интересите на държавата и нашата земя. Никакви неверни твърдения няма да променят реалността'', категоричен е Буданов.

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Днес, в Осло, се провеждат преговори между украинският президент Володимир Зеленски и лидерите на Норвегия, Финландия и американския пратеник Стив Уиткоф за прекратяване на руско -украинския конфликт. Непосредствено след консултациите в норвежката столица се очаква Уиткоф да замине на посещение в Русия за продължаване на преговорите за прекратяване на войната в Украйна.