Клековски: Въпросът с Ива Михaйлова не го обсъждахме с България

С лучаят с Ива Михайлова е въпрос от сферата на правосъдието, а не на здравеопазването, затова не е бил обсъждан по време на посещението му в България, заяви министърът на здравеопазването на Северна Македония Сашо Клековски, който беше в София на 19 октомври.

Той уточни, че по инициатива на Клиниката по неврология е поискал допълване на доклада, както и разширяване на проверката към частно лечебно заведение, за да бъде изготвена по-пълна препоръка.

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„На практика постигнахме мълчаливо съгласие по въпроса за Ива Михайлова. Това не е здравен въпрос, а въпрос от сферата на правосъдието, тъй като лицето е беглец от правосъдието, издирван с международна заповед. Тъй като това е въпрос на правосъдието, а не на здравеопазването, не го обсъждахме“, каза Клековски.

„Поисках допълване на доклада по инициатива на Клиниката по неврология, тъй като не е проследена цялата процедура, а медицинските процедури са били извършвани в лечебни заведения в Северна Македония. Допълнително поисках проверката да обхване и едно частно лечебно заведение, за да получим цялостна препоръка. Още на този етап са установени нарушения и е поискан експертен надзор върху медицинската част на доклада“, допълни министърът.

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Припомняме, че Ива Михайлова, която притежава македонско и българско гражданство, е обвиняема в Република Северна Македония за катастрофа с един загинал. След пристигането ѝ в България на 13 октомври Основният съд в Кочани издаде заповед за ареста ѝ, а македонските власти обявиха национално и международно издирване. Чрез Интерпол - Скопие е отправено искане за арестуването и екстрадирането ѝ. България потвърди, че е получила искането, но няма да предприема действия за установяване на местонахождението ѝ, като се позова на възможността да откаже екстрадиция на свой гражданин.