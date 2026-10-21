Започват проверки в складовете на големите търговски вериги в страната

Стоянов: Нямам идея какви са останките и за какво става въпрос

Слънце и до 26° в сряда, но идват дъждове и гръмотевични бури

О т днес започват проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна. Те ще се извършват съвместно от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП).

Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Целта е да се засили контролът върху качеството на храните, начина на формиране на цените и спазването на данъчното законодателство.

Космически надценки на храните: Мая Манолова плаши с глоби до 50 000 евро

От Комисията за защита на потребителите съобщиха вчера, че са започнали 11 производства за необосновано повишаване на цените, предаде NOVA.

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

При проверките е установено, че един и същ вид български млечен продукт, например масло, от различни производители се продава в един и същ магазин с разлики в надценките между 80% и 135%.