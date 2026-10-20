Радев: Очакваме моделът на здравеопазване непрекъснато да се доближава до водещите стандарти

„Ще обърнем възможно най-много внимание, за да имат лекарите адекватни и съвременни условия на труд и да прилагат в България най-съвременните форми на лечение, които не отстъпват на прилаганите в другите държави. Това каза премиерът Румен Радев в приветствието си по време на откриването на форума „Лекарите, на които вярваме“.

„Очакваме моделът на здравеопазването непрекъснато да се доближава до водещите стандарти. Очакваме да започне много по-солиден преход от болнично лечение към профилактика и превенция“, посочи той.

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По думите му тази година средствата за здравеопазване са с близо половин милиард евро повече – за здравната каса, за национална детска болница, за заплати на младите лекари и за създаване на условия за тяхната реализация.

„Имаме нужда от вашите знания, талант и енергия, а наш дълг е да създадем такива условия, че да намирате професионална реализация в България, и ще го правим“, обърна се Радев към младите лекари.

„Вие имате още една мисия – да съхранявате доверието, тъй като в общество, в което то непрекъснато ерозира, лекарите са изключително важен стълб на доверие“, каза той.

Радев изрази надежда, че няма да има повече сцени със задържани от органите български лекари.

„Не мога да ви обещая, че ще си затворим очите. Проверките ще станат още по-всеобхватни“, подчерта той.

Броят на решенията на ТЕЛК нараства в геометрична прогресия и имаме над 800 хиляди граждани с ТЕЛК, каза още премиерът.

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„Не казвам, че тези хора нямат реална диагноза“, поясни Радев. По думите му контролът ще стане още по-сериозен, ще се направят инвестиции в дигитализация, за да се елиминират условията, предполагащи възможни злоупотреби.

„Здравето е ключов фактор за развитието на всяко общество. Без него не можем да постигнем нито една национална цел“, допълни Радев. Според него, за да бъде човек ефективен, трябва да бъде здрав и да разполага с възможно най-широк диапазон на психическо и физическо здраве.

Премиерът Радев връчи отличия на акушер-гинеколога проф. Димитър Марков, на акушер-гинеколога д-р Мария Юнакова, на проф. Иван Костов, директор на Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“, и на проф. Асен Николов, началник на Родилна зала в „Майчин дом“.