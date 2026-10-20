Нова трагедия във фамилия Кенеди: Почина 42-годишната внучка на Боби Кенеди

Д ъщерята на Майкъл Кенеди, Кайл Кенеди, почина. Тя беше на 42 години, съобщава PEOPLE.

Кайл, една от 34-те внуци на Робърт Ф. „Боби“ Кенеди и Етъл Кенеди, почина на 21 септември в дома си в Уестууд, Масачузетс, според нейния некролог.

Преподавателката е родена на 6 юли 1984 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, в семейството на Майкъл (който почина през 1997 г.) и Виктория Дениз Гифорд. Виктория е дъщеря на Франк Гифорд и Максин Авис Юърт и доведена дъщеря на Кати Лий Гифорд.

Kyle Kennedy, Granddaughter of Bobby and Ethel Kennedy, Dies at 42 https://t.co/ayPmTEMPqX — People (@people) October 20, 2026

Както се отбелязва в некролога ѝ, Кайл бе посветена на ранното детско образование и работеше върху образователна реформа за деца в неравностойно положение и хора с увреждания. Кариерата ѝ започва в Ню Йорк като учител в програмата Teach For America, след като завършва колеж.

Кайл придобива степен по история в Университета Джорджтаун, след това магистърска степен по ранно образование от Университета Пейс и магистърска степен по образователна политика и управление от Высшето училище по образование към Харвардския университет.

През август 2012 г. тя се омъжва за Лиъм Кър във Fairmont Copley Plaza в Бостън. През следващите години Кайл и Кър посрещат три деца заедно. Двойката първо посреща близнаци, Конър и Джоузи, но дъщеря им трагично умира дни след раждането си. Две години по-късно Кайл и Кър посрещат втори син, Деклан.

През последните години от живота си Кайл страдаше от дългосрочна парализа, след като претърпя тежко увреждане на гръбначния мозък през 2020 г., и впоследствие стана защитник на хората, живеещи с увреждания. Нейният активизъм включваше даване на показания на изслушване относно дискриминацията в здравеопазването за хора с увреждания в Капитолия на Щата Масачузетс.

Кайл Кенеди оставя след себе си двама синове - Конър (на 12 г.) и Деклан (на 10 г.), майка си, брата си Майкъл, сестра си Рори, както и племенниците си Макки, Куин, Джак и Калеб.