Свят

Румъния има ново правителство, начело с Лука Никулеску

Днешният вот слага край на продължила над пет месеца политическа криза в страната

Николай Киров Николай Киров

20 октомври 2026, 16:45
Румъния има ново правителство, начело с Лука Никулеску
Източник: EPA/БГНЕС

Р умънският парламент одобри днес правителството, предложено от номинирания за премиер Лука Никулеску.

От регистрираните 338 валидно изразени гласове, 280 са били в подкрепа на новото правителство, а 58 са били против, според официални резултати, цитирани от Аджерпрес. За встъпването му в длъжност бяха необходими най-малко 233 гласа в 464-местния парламент.

Политически хаос в Румъния: Парламентът отхвърли новото правителство

Днешният вот слага край на продължила над пет месеца политическа криза в страната, която започна след свалянето на десноцентристкото правителство на Илие Боложан чрез вот на недоверие на 5 май. Кабинетът на Боложан продължи да работи с ограничени правомощия. 

55-годишният дипломат Лука Никулеску, който е бивш журналист и бивш заместник-министър на външните работи, беше предложен за премиерския от президента Никушор Дан на 5 октомври.

Никушор Дан номинира Лука Никулеску за премиер на Румъния

Той е четвъртата номинация за министър-председател след падането на правителството на Боложан. Досега парламентът отхвърли двама от номинираните за премиер, а един върна мандата си поради липса на достатъчно подкрепа.

Предложеното от Никулеску правителство включва 12 министри от Социалдемократическата партия - най-голямата парламентарна сила, и шестима независими. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Ваня Накова    
Румъния правителство Лука Никулеску
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