Невероятен обрат: Майка осинови момиченце и откри изумителна връзка между тях чрез ДНК тест

М айка от Флорида, която решила да проучи генетичното наследство на осиновената си дъщеря, останала напълно изумена, когато ДНК тестът разкрил неочаквана, дълбоко лична връзка между двете.

Тара Джонсън направила ДНК тест на 7-годишната си дъщеря Агнас с едничката цел да научи повече за културите и географските ширини, които формират нейния произход. Израсла с гордост от собствените си сицилиански корени, Тара винаги е държала децата ѝ да познават историята си, за да имат силно усещане за идентичност и принадлежност.

„Когато Агнас стана част от нашето семейство, тя донесе със себе си цяла история, съществувала дълго преди нас. Като нейна майка смятам, че е изключително важно да почитаме цялата ѝ история, а не само частта, която започна от деня, в който влезе у дома“, споделя Тара пред Newsweek.

Изненадата в резултатите

Биологичната майка на малката Агнас била споделила на Тара, че дядото на момиченцето е ливанец, докато за биологичния баща се знаело съвсем малко.

Когато обаче резултатите пристигнали, семейството останало шокирано. Анализът показал, че Агнас има 24,6% шотландски и уелски произход, 23,6% от Южна Италия, 19,3% английски и 5,8% нидерландски корени.

A DNA test revealed an ancestral link between a mom and her adopted daughter, as well as the absence of some expected heritage. https://t.co/kVMDICTGhj https://t.co/Eshg41GxPC — Newsweek (@Newsweek) October 19, 2026

Резултатът, показващ южноиталианско потекло, развълнувал Тара до сълзи:

„Да бъда сицилианка винаги е било нещо, с което изключително много съм се гордяла. Затова разкритието, че Агнас има италианска кръв, бе невероятна и изключително красива изненада. Очевидно с Агнас нямаме биологична връзка и нямаме нужда от такава, за да имаме майчинска обич. Но имаше нещо наистина специално в това да открием, че споделяме парченце от родовата си история“, разказва майката.

Любовта, която надхвърля ДНК

Резултатите поставили и нови въпроси, тъй като в тях изобщо не фигурирали очакваните ливански корени. Затова Тара планира да направи втори тест в друга лаборатория за по-подробен регионален анализ.

Семейство Джонсън поддържа открити и топли отношения с биологичната майка, брата, лелята и братовчедите на Агнас, тъй като искат момиченцето да расте с съзнанието, че не трябва да избира между хората, които я обичат.

Тази неочаквана история обаче за пореден път доказала на Тара една важна истина:

„ДНК може да ни разкрие произхода, но не може да измери любовта, принадлежността или връзките, които изграждаме помежду си. Агнас не започна нова история, когато стана наша дъщеря. нейната история просто се разрасна - а с нея и нашата“, заключва щастливата майка.