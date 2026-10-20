Планирани прекъсвания на електрозахранването в части от София утре

В ременни прекъсвания на електрозахранването са планирани в части от няколко района на София утре, 21 октомври, заради дейности по развитието, модернизацията и поддържането на електроразпределителната мрежа. Това съобщиха на сайта си от „Електроразпределителни мрежи Запад“.

В район „Витоша“ прекъсвания са предвидени във вилна зона „Килиите“ от 8:45 до 16:15 ч., както и в кварталите „Бъкстон“ и „Княжево“ от 8:45 до 16:30 ч. Без електрозахранване ще бъде и част от парк „Витоша“ от 9:00 до 16:15 ч.

Части от Западна България остават без ток днес

В район „Възраждане“ прекъсвания са планирани в жилищен комплекс „Зона Б-18“ и в централната част на града от 9:00 до 15:00 ч. В район „Изгрев“ те ще засегнат части от жилищен комплекс „Изток“ в същия часови диапазон.

В район „Илинден“ прекъсвания са предвидени в жилищните комплекси „Гевгелийски“ и „Света Троица“ от 9:00 до 15:00 ч., а в район „Искър“ – част от Бусманци от 9:00 до 16:30 ч.

В район „Красна поляна“ без електрозахранване ще бъдат части от едноименния жилищен комплекс от 9:00 до 16:15 ч., а в район „Красно село“ – части от жилищен комплекс „Славия“ от 9:00 до 17:00 ч.

В район „Лозенец“ прекъсванията са планирани от 8:30 до 16:30 ч. В район „Панчарево“ те ще засегнат части от Кокаляне от 9:00 до 16:30 ч., а в район „Подуяне“ – жилищен комплекс „Левски В“ от 9:30 до 15:30 ч.

В район „Сердика“ прекъсвания са предвидени в жилищен комплекс „Банишора“ от 9:30 до 14:15 ч. и в квартал „Бенковски“ от 9:30 до 15:15 ч. В район „Слатина“ те ще бъдат в жилищен комплекс „Христо Смирненски“ от 17:30 до 21:30 ч.

Редица квартали в София останаха без ток

В район „Средец“ прекъсвания са планирани в централната част на града от 9:00 до 16:30 ч., а в район „Студентски град“ – във вилна зона „Малинова долина“ в същия часови диапазон.

От дружеството уточняват, че обявените прекъсвания засягат части от посочените райони, а не непременно територията им в цялост. Потребителите могат да проверят дали конкретен адрес попада в обхвата на планираните дейности и каква е продължителността на прекъсването на сайта на дружеството: https://ermzapad.bg/.