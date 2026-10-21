Тръмп призова Украйна да сключи споразумение за край на войната с Русия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да се съгласи на споразумение за прекратяване на войната с Русия, предаде ""Ройтерс"".

"Украйна трябва да иска да бъде намерено решение на тази война", заяви Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон.

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Изявлението му дойде след среща в Осло между специалния му пратеник Стив Уиткоф и украинския президент Володимир Зеленски, посветена на търсенето на дипломатическо решение на конфликта. Уиткоф ще посети Русия утре, за да обсъди въпроса с руския президент Владимир Путин.

Представител на администрацията на Тръмп, пожелал анонимност, съобщи пред "Ройтерс", че Украйна е представила "нови идеи" по време на разговорите в норвежката столица.

По думите му целта на предстоящите дискусии с Путин е да се надгради постигнатият напредък в разговорите с Украйна и европейските държави, както и предложенията да бъдат обсъдени с руската страна.

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Тръмп смята, че Русия има превес на бойното поле

Американският президент предположи, че Русия има предимство във войната заради численото и военното си превъзходство.

"Те са голяма машина - просто продължават да напредват и точно това са направили. Превзели са много голямо парче земя", каза Тръмп, без да навлиза в подробности.

В петък началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на Путин, че руската армия е превзела редица населени места в Украйна, сред които Добропиля в Донецка област. Украинската страна обаче отрече градът да е паднал под руски контрол.

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Тръмп поиска освобождаването на американец, осъден в Русия

Тръмп съобщи още, че е повдигнал пред руския президент въпроса за Стивън Хъбард - 74-годишен пенсиониран американски учител, задържан в Русия. Той намекна, че по случая може да има развитие в близките дни, предаде Франс прес.

"Разговарях с президента Путин за г-н Хъбард. Говорих дълго с него. Помолих го да го освободи", заяви американският президент.

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Хъбард, който е бивш учител по английски език, беше осъден през октомври 2024 г. на близо седем години затвор в Русия. Обвинението срещу него беше, че се е сражавал като наемник на страната на Украйна - твърдение, което той отрича.

През август администрацията на Тръмп издейства освобождаването от Русия на бившия американски морски пехотинец Робърт Гилман, припомня Франс прес.