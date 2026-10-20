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Илин Димитров: България е остров на спокойствието

Министърът на туризма: Нямаме нито едно запитване за сигурността ни от страна на „Евровизия”

Николай Киров Николай Киров

20 октомври 2026, 20:35
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„България е сигурна и спокойна държава. По данни от нашите аташета, от посланиците на емитивните пазари и от туроператорите, инцидентите в Черно море не влияят на ранните записвания. Нещо повече - аташето ни в Германия Тихомир Патарински съобщи, че към този момент дори имаме ръст на германския пазар”, заяви министърът на туризма Илин Димитров в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По думите му Министерството на туризма следи обстановката денонощно и е в постоянна връзка с големите туроператорски организации, които осигуряват 80% от входящия туризъм в страната. Той посочи, че реалният пик на записванията за морето тепърва предстои през декември и януари, а единични оплаквания на отделни хотелиери не отразяват цялостната картина в сектора, който разполага с 3786 места за настаняване.

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Димитров цитира и призив от самите представители на туристическия бранш: „Бизнесът ми каза: „Внимавайте какви послания отправяте. Нека не се самосаботираме, защото ако произведем проблем там, където го няма, никой не може да ни спаси. Има хора, които са царе на производството на негативни заглавия”. Ние сме сигурна и спокойна дестинация и изпращаме позитивни послания”, подчерта министърът.

Колкото до това дали евентуални притеснения за сигурността могат да застрашат домакинството на песенния конкурс „Евровизия“ през пролетта, Димитров е категоричен: „Нямаме нито едно запитване за сигурността ни от страна на „Евровизия”. Напротив – ние сами си създаваме проблеми с подобни внушения”, заяви той.

Министърът обяви и че страната ни е спечелила домакинството на най-големия форум на Световната организация по туризъм към ООН за културен туризъм през следващата година. Събитието ще се проведе в края на май в Казанлък, съвместно с ЮНЕСКО, по време на Празника на розата. В него ще се включат министри и чуждестранни делегации, които ще посетят Долината на тракийските царе и Пловдив.

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Димитров съобщи още, че световноизвестната историчка и документалистка Бетани Хюз подготвя два филма за България – единият посветен на Спартак, а вторият – на цар Самуил по повод годишнината от връщането на тленните му останки.

Относно предстоящите месеци министърът увери, че страната ни е напълно готова за успешен зимен сезон.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Туризъм в България Илин Димитров
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