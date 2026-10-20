Свят

Турция ще запази войските си в Сирия и Ирак

Към момента на падането на режима на Асад Турция е разполагала с между 16 000 и 18 000 военнослужещи в Северна Сирия

Николай Киров Николай Киров

20 октомври 2026, 21:38
Турция ще запази войските си в Сирия и Ирак
Източник: EPA/БГНЕС

Т урция ще запази военното си присъствие в Сирия и Ирак, докато сигурността по границите с двете съседни държави не бъде напълно гарантирана, заяви министърът на отбраната Яшар Гюлер пред АФП.

„Когато преценим, че необходимите условия за регионалната и граничната сигурност са изпълнени, статутът на нашите бази и присъствието ни в региона ще бъдат преразгледани“, каза той.

Турция разполага нови войски и по границата със Сирия

От години Турция поддържа войски в Северна Сирия и Северен Ирак, за да ограничава заплахите по границите си от сепаратистите от Кюрдската работническа партия (ПКК) и джихадистите от „Ислямска държава“.

През последните две години обаче ситуацията се промени с идването на власт в Сирия на ново правителство, съюзническо на Анкара, след падането на Башар Асад, както и с усилията на Турция да сложи край на продължаващия десетилетия конфликт с ПКК.

След падането на Асад Турция е установила „тясна координация в областта на сигурността“ с новото сирийско правителство. По думите на Гюлер турските войски работят за „укрепване на капацитета“ на сирийската армия и за „гарантиране на сигурността на нашите граници“.

„След като терористичната заплаха в региона бъде напълно премахната, граничната сигурност бъде гарантирана и държавната власт бъде установена изцяло и равномерно на цялата територия на Сирия без изключение, статутът на нашите сили ще бъде преразгледан“, заяви министърът.

По данни на турски представител към момента на падането на режима на Асад Турция е разполагала с между 16 000 и 18 000 военнослужещи в Северна Сирия.

Оттогава няма надеждни данни за числеността на турските войски в страната. Миналия месец обаче турски представител съобщи, че се водят преговори за определяне на правния им статут там.

Гюлер отказа да разкрие бъдещи планове.

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„На този етап не би било уместно да се прави предварителна оценка на планове за разполагане или бази, които не са публично оповестени“, заяви той.

„Въпросите за бъдещото присъствие на турските въоръжени сили в Сирия ще бъдат разглеждани, като се вземат предвид суверенитетът и териториалната цялост на Сирия, взаимното разбирателство между двете държави, условията за сигурност на място и развитието на терористичната заплаха.“

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Турция Сирия Ирак
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