Два танкера пламнаха край Ормузкия проток

Д ва танкера се запалиха и преустановиха движението си южно от Ормузкия проток, след като се натъкнаха на ирански мини, съобщиха днес военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в изявление, разпространено от държавните медии, предаде "Ройтерс".

В изявлението не се уточнява кога са станали инцидентите.

Три танкера са ударени в Ормузкия проток

Междувременно британската Организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че е получила информация за инцидент с участието на танкер и военни сили на около 121 морски мили (224 километра) източно от град Дукм в Оман.

Два петролни танкера пламнаха в Ормузкия проток

Според получените сведения танкерът е станал обект на въздействие в рамките на нестихващата военна активност в региона. Повече подробности за характера на инцидента не се съобщават.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че снощи Иран е свалил американски безпилотен летателен апарат.